Češky a Slovenky válcují konkurenci!

Poroty se zúčastnila i česká topmodelka Linda Vojtová, vítězka z roku 2000, momentálně jedna z 10 nejobsazovanejších modelek mezinárodních módních přehlídek.

Lenka, která vyhrála české finále této prestižní soutěže, se radovala z výhry přítelkyně a výborně si užila pobyt v Singapuru.

"Singapur je překrasné moderní město, určitě ho doporučuji každému, kdo má rád cestování."

A co říká tomu, že nevyhrála? "Zážitky mi stojí za to a vím, že cesta modelingu je plná dobrodružství, takže Čechy budu ještě reprezentovat a vím, že se mám na co těšit," dodává se smíchem sympatická Lenka.