Českou vicemiss Čerešňákovou ve Vietnamu okradli

Čerešňáková právě nacvičovala s ostatními dívkami finále soutěže. "Ukradli mi kabelku, byla asi dvanáct metrů ode mě na pódiu. Později se našla, ale už bez foťáku, mobilu a financí. Musel to udělat někdo z techniků, protože na každém rohu je security a do budovy ani k nám nikoho nepustí," vypráví svůj nepříjemný zážitek Eva.

"Stalo se to dvě hodiny před začátkem přímého přenosu soutěže a hodně mě to rozrušilo. Velmi mile mě ale následně překvapila ochota vietnamských pořadatelů mi pomoci a jejich nabídka finančního vyrovnání za ztracené věci. Na prestiž soutěže velmi dbají," dodala.

Ve Vietnamu se volily čtyři tituly Miss Earth. Miss Charm se stala Korejka, titul Miss Elegance zase získala reprezentantka Vietnamu. Miss Bikiny vyhrála spolubydlící Evy Čerešňákové, která pochází z Peru a nejlépe oblékanou kráskou a vítězkou Miss Outfit je zase Brazilka.

V pátek se dívky vrací zpět na Filipíny, kde budou pokračovat v nabitém programu. "Na Vietnamské finále jsme trénovaly choreografii do tří do rána. Je to nejnáročnější práce, jakou jsem kdy zažila," svěřila se Eva.