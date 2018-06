Českou módu diktují Vietnamci a second-handy

"Nejsou peníze," říká lakonicky Jana Mlatečková a netají se zklamáním nad tím, že zejména z ekonomických důvodů musela již vloni upustit od pořádání po celé republice známé série přehlídek české módy Profashion. "Oděvní firmy nemají moc peněz a shánět sponzory je nad lidské síly. Máme v šuplíku desítky skvělých nápadů, ale místo velkých akcí organizujeme přehlídky pro různé prezentace firem a podnikové party," vysvětluje rozmrzele.



Podle mínění návrhářů i majitelů oděvních firem tato zdánlivě paradoxní situace, kdy módní trendy bedlivě sledujeme, ale pak stejně zamíříme pro šaty ke stánku, není způsobena pouze tím, že lidé mají hlouběji do kapsy.



"Po roce 1990 jsme se trochu snažili, chtěli jsme být jiní, více šik. Moc dlouho nám ta euforie ale nevydržela. V současnosti je móda v hluboké krizi. Lidé, kteří peníze mají, si raději koupí model od světového návrháře, český tvůrce je nezajímá," komentuje neutěšenou situaci na trhu s módou známý návrhář Luděk Hanák z moravské Mohelnice.

"O něco se snažíme, ale... Přesvědčit lidi, že u stánků nakupují tuctové a nekvalitní hadříky, je hrozně těžké. Je to nejlevnější, a basta. Co na tom, že jde o brak. V současnosti u nás citelně chybí malé obchůdky a butiky nabízející domácí originální módu," vysvětluje Hanák.

Že na módu příliš nehledí starší generace zvyklá na konfekci, to by prý ještě pochopil. Smutno je mu ale z mladých lidí, protože to už je generace, která má šanci vypadat trochu jinak a odlišovat se. Přesto i ji zatím ovládá uniformita.