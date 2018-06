Českou Miss 2009 se stala Iveta Lutovská z Třeboně

Hned za Lutovskou se umístila další favorizovaná kráska Tereza Budková ze Sezimova Ústí, jež se tak chlubí titulem první česká vicemiss 2009. Na třetím místě pak skončila Zina Šťovíčková z Nového Boru. - čtěte Party České Miss: zdravý Havel a polonahá Mašlíková

Korunovace vítězek

Konečnou vítězku si zvolili televizní diváci tradičně prostřednictvím textových zpráv. Lutovská přitom byla favoritkou poroty, která vybírala šestici superfinalistek. "Všechny finalistky jsme poctivě sledovali čtyři měsíce, není to jen o dojmu z dnešního večera," podotkla šéfka České Miss Michaela Maláčová.

Nová královna získala garantovaný roční kontrakt na milion korun a také celoživotní pojištění nebo luxusní prádlo.

Bude rovněž Česko reprezentovat na prestižní mezinárodní soutěži krásy Miss Universe. - čtěte Miss Universe v Česku: Těším se na pivo

První vicemiss se pak zúčastní mezinárodní soutěže Miss Earth a druhou vicemiss čeká soutěž Model of the World. Celková hodnota cen pro vítězky přesáhne pět milionů korun.

Přenos, který moderovali bratři Saša a Václav Rašilovovi, zpestřovaly záběry z africké Keni, kde dívky trávily v lednu soustředění.



Exprezident Václav Havel s manželkou Dagmar

Originálním nápadem režiséra Michaela Čecha byla také kamera v zákulisí, která samozřejmě s mírou sledovala i převlékání dívek do několika krásných šatů, které na sebe v průběhu galavečera oblékly. Ať už to byly šaty od Jaroslavy Sedláčkové s motivy africké divočiny, dvanáct originálních modelů od dvanácti různých módních návrhářů či hřeb večera, princeznovské šaty od Blanky Matragi. - čtěte Finalistky České Miss zkoušely šaty i plavky



Promenáda v plavkách

Nechyběla ani tradiční a mezi diváky velmi oblíbená promenáda v plavkách se zvířecími vzory. Dokonalé postavy dívek hodnotila pánská část hvězdné poroty. Igorovi Timkovi z kapely No Name se prý splnil celoživotní sen.

"Nikdy jsem ani nedoufal, že bych mohl vidět dívky takto zblízka na vlastní oči," prohlásil Timko. Nejvíc ocenil půvaby blondýnky Ivety Lutovské. Stejnou dívku by volil pokud jde o figuru další člen poroty, herec a režisér Milan Šteindler.

Zajímavou disciplínou, jak dívky originálně představit divákům bylo také nakupování oblečení na večírek. Dívky byly limitovány 45 minutami a třemi tisíci korunami. "Kdybych měla vybírat podle toho, kterou dívku bych pustila na after party po skončení České Miss, určitě by to byla Terezka Budková," řekla v přímém přenosu ředitelka soutěže Michaela Maláčová.

O hudební program večera se již postarali za doprovodu živé kapely Pajky Pajk Dara Rolins, All X, Petr Bende či Ondřej Ruml.

Česká Miss v. Miss ČR České diváky čeká letos ještě jedna volba královny krásy, a to Miss ČR, která se pořádá již dvacet let. Letošní finále poprvé proběhne na podzim a nikoliv na jaře, jak tomu bývalo dřív. Důvodem jsou organizační změny v soutěži, které přinutily nové majitele, aby soutěž převedli na charitativní projekt se zázemím v České televizi a nikoliv na Nově. Exkluzivitu na njsledovanější v zemi má totiž pouze Česká Miss Michaely Maláčové. - více o změnách v Miss ČR čtěte zde

