Česko zná svoji nej sestřičku, v porotě seděli lékaři i herci

"Vůbec nejde o věk, krásu nebo ideální míry. Dnes vyhraje ta sestřička, která bude mít největší charisma a svým vystupováním získá sympatie poroty," uvedl spolupořadatel akce David Novotný s tím, že zdravotníky museli do soutěže přihlásit jejich kolegové či pacienti.

"Očekával jsem účast nejvýš stovky sestřiček. To, že jich nakonec byl víc než trojnásobek jen umocnilo naši snahu upozornit na obtížnost této profese, která bývá veřejností často nedoceněna," dodal Novotný

.

Mezi účastnicemi víkendového finálového večera byla i Iva Nejmanová z metabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové: "O soutěži jsem vůbec nevěděla. Přihlásil mě pacient, který u nás delší dobu ležel. Když mi to oznámil poprvé, tak jsem odmítla. Ale nekonec jsem se nechala přesvědčit." A svého rozhodnutí nelitovala ani krátce před prvním vstupem na pódium, kdy nervozita v zákulisí nabírala vrcholu. "Jsme tady už od pátku a je to zajímavá zkušenost. Všechny nás to hrozně baví. Není mezi námi žádná velká řevnivost. Spíš si povídáme o své práci a společně se trochu bojíme, co nás za chvíli čeká," líčila Nejmanová.

Vítězkou se nakonec stala Zuzana Kostandinovská z Trutnova, která jako jediná ze všech soutěžících nepracuje v nějakém větším zdravotnickém zařízení, ale svoji profesi vykonává na živnostenský list. "Věnuji se domácí péči. Jedu přímo na adresu a poskytuji lidem ošetření, kvůli kterému by se jinak museli trmácet do nemocnice. Odeberu jim krev, píchnu injekci, udělám převaz," popisovala Kostandinovská, která byla mezi finalistkami nejstarší. "Je mi třiapadesát. Já se za to nestydím," sdělila bez mrknutí oka moderátorovi Zdeňkovi Podhůrskému. A hned přidala zkušenost, jak někdy její práci hodnotí lidé z okolí.

"Jsou i tací, kteří mi závidí, že píchám v domácnosti," rozesmála Kostandinovská při úvodním rozhovoru plné hlediště náchodského divadla.

V průběhu večera musely soutěžící ještě odpovědět na otázku od vylosovaného člena poroty, v níž zasedl například chirurg Pavel Pafko, krajský hejtman Lubomír Franc nebo herec Josef Pejchal, který v televizním seriálu Ordinace v Růžové zahradě hraje lékaře Adama Suka. V dalším úkolu se musely soutežící projít po přehlídkovém molu v některé z na míru ušitých sesterských uniforem a klání uzavřela praktická úloha ze zdravotnické praxe demonstrovaná na slovenském Muži roku Petrovi Menkym.

"Součástí výhry je i zájezd do Dubaje pro dvě osoby. S kým na něj pojedete? S kamarádem, který vás přihlásil? Nebo s někým z rodiny?" vyzvídal moderátor. "A co třeba s vámi?" nenechala se vyvést z míry vítězka. Její slova zaskočila Zdeňka Podhůrského natolik, že se poprvé za večer nezmohl na odpověď a konverzaci raději rychle ukončil.

Šedesátitisícový výtěžek z prvního ročníku soutěže Nej sestřička rozdělila pořádající firma Batist rovným dílem mezi tamní Hospic Anežky České a dětskou onkologii Fakultní nemocnice v Praze-Motole.