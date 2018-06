S Pohlreichem bude vařit kuchař Vladko z VyVolených, šéf se těší

"Jsem rád, že to bude takové vaření dvou kliďasů. Konečně budu vařit s někým, kdo je vyrovnaný a nepropadá hysterii," smál se zprávě o svém novém kolegovi Zdeněk Pohlreich.

Vladko je původní profesí kuchař a dokonce se sám jeden čas pokoušel pořad o vaření uvádět. S tím však neuspěl. "Myslím, že já a můj kolega jsme vypadali jako Laurel a Hardy, kterým došly fóry. Pro mě to taky byla tragédie," řekl Vladko po ukončení pořadu.

Vladko Dobrovodský

To Zdeněk Pohlreich má za sebou kuchařských pořadů několik a všechny jsou poměrně úspěšné, ať už kritizuje restaurace nebo griluje, případně sám vaří v přímém přenosu.

V pořadu Česko vaří s Pohlreichem s ním kromě diváků vaří vždy přímo ve studiu i známá osobnost. V dalším díle to bude zpěvačka Lucie Bílá, kterou si tak diváci Primy užijí na obrazovce v hlavním vysílacím čase po oba víkendové dny.

v prvním díle měl Pohlreich v pořadu Česko vaří s Pohlreichem Terezu Kostkovou.

Sama se na setkání s přísným kuchařem nesmírně těší. "Nemám ráda bábovky, ani ty lidské. A jestli někdo mezi ně nepatří a jestli si někdo opravdu zaslouží respekt, tak je to právě Zdeněk Pohlreich. Ví, co chce, co dělá. Ví, kam patří . A ví, o čem mluví. Těším se na setkání s ním. Od něj se klidně nechám plácnout vařečkou, když mi vaření nepůjde," říká Bílá.