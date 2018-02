Móda z plesu: Leová i Koukalová byly sexy, Jakubisková by se měla mírnit

Případ první: INNA PUHAJKOVÁ

100 %

Moderátorka Inna Puhajková se na plese objevila po dlouhé době, a tak všechny chtěla zjevně odzbrojit. Rudá róba s korzetem z dílny Sandry Mark jí dělá pas tak útlý, že pánové nevěděli, kam dřív koukat. Navíc byla doplněna dlouhým rozparkem. Doplňky v podobě hrubého prstenu a náramku se zeleným kamenem ladily k zlatému pásku. Inna měla look promyšlený do detailu. O make-up se postarala Jana Darmovzalová.

Případ druhý: MONIKA LEOVÁ

100 %

Do rukou neskutečně zdatné návrhářky Tatiany Kovaříkové vložila svoji důvěru Monika Leová a udělala dobře. V této nádherné stříbrné róbě s bílým podšitím zářila jako diamant. Na plese byly v oblibě hluboké dekolty a měla ho i moderátorka. Ztratil se v něm pohled nejednoho pána. Vlasy sepnuté do efektu mikáda Monice každý chválil a možná by měla promyslet změnu image. Není jí co vytknout, byla nádherná.



Případ třetí: GABRIELA LAŠKOVÁ

95 %

Neviděl jsem snad nikoho, komu těhotenství sluší vícr než miss a moderátorce Gabriele Laškové. Rudé šaty návrhářky Tatiany Kovaříkové jsou perfektně řešené pro požehnaný stav a nastávající maminku dělají božsky krásnou. Na šatech vadí jedině detail šperku nad bříškem. Naopak prodloužená vlečka na levém rameni je úžasná. Krása každým coulem!



Případ čtvrtý: LUCIA HABLOVIČOVÁ

80 %

Krásné vzorové šaty obohacené krajkou jsou velice zajímavé a určitě si jich plno lidí na plese všimlo, včetně mě. Ovšem průhledný rukáv není vůbec hezký a to samé oblast dekoltu. Bývalá slovenská modelka a šéfka jedné z tamních soutěží krásy Lucia Hablovičová je sice v tomto modelu krásná, ale potřeboval by pár úprav. Doplňky perfektně ladí s barvou šatů. Celkový look je určitě nadprůměrný.

Případ pátý: ZORKA HEJDOVÁ

40 %

Moderátorka plesu Zorka Hejdová oblékla šaty od uznávané návrhářky Vivienne Weswoodové. Bohužel model nelichotí její postavě, je celkově prostě až „moc“. Není všechno zlato, co se třpytí, je v tomto případě myslím velice trefné. O dokonalý make-up a vlasy se postarala Eliška Matějková. Bohužel to k celkovému looku nestačí.

Případ šestý: ANDREA RŮŽIČKOVÁ

30 %

Herečka Andrea Růžičková a její manžel Mikoláš Růžička mají šaty a oblek ušité na míru z krejčovství Buri Made. V případě hudebníka je to naprosto perfektně padnoucí smoking s lakovkami a zaslouží 100 procent, ostatně jako u většiny párů a při zprůměrování by svým polovičkám zvýšili skóre. U herečky to už taková sláva není. Model á la černá vdova s rolákem a průsvity v horní části šatů není zrovna kombinace, v níž by mohla zazářit. To měly nejspíše obstarat šperky od Janji Prokič, za které tleskám. Zbytek je bohužel katastrofa.

Případ sedmý: DANIELA DEJDAROVÁ

40 %

U Martina Dejdara je vše naprosto v pořádku dle daného dresscodu. Herec zvolil výborně padnoucí smoking od značky Feratt. Jeho manželka Daniela měla v podstatě jednoduché šaty, a tak se je někdo snažil „obohatit“ o aplikace na ramenou. Z hezkého a jemného modelu udělal korálkový závěs mezi kuchyní a obývákem. Chválím jemné psaníčko, ovšem vlasy musím zkritizovat, jelikož tento účes přidává hodně let. Martin by byl za 100 procent, jeho polovička za 40.

Případ osmý: GABRIELA KOUKALOVÁ

80 %

Na Gabriele Koukalové se mi líbí odvaha, že ukázala sportem vypracované břicho. Na tylové sukni bych určitě ubral, ať není tak obrovská a nerozšiřuje. Vyšívaný top je krásný a velice sexy. Spolu tvoří krásný pár. U jejího chotě Petra je vše v naprostém pořádku dle daného dresscodu a měl by 100 procent. Navíc tkaničky bot má sladěné s barvou šatů partnerky.

Případ devátý: DEANA HORVÁTHOVÁ-JAKUBISKOVÁ

30 %

Režiséru Jurajovi Jakubiskovi tleskám za outfit a jiné řešení motýlka, tedy až na velké sako, které mu končí skoro u kolen. Dle dresscodu by klobouk na takovéto akci měl být zakázaný, pokud to není cylindr. Boty jsou také špatně, jsou staré a sešlapané. Jeho manželka Deana Horváthová-Jakubisková zvolila hodně odvážný model, který jí bohužel vůbec nelichotí. I když stále plný dekolt zjevně ráda ukazuje, tak s rozparkem by se měla trochu mírnit. Šaty působily velice levně díky detailům z kamínků a řasení z tylu. Bohužel toto se nepovedlo.

Případ desátý: LUCIE GELEMOVÁ

50 %

Felix Slováček vypadá jako pravý gentleman ve smokingu na míru se správnou košilí, motýlkem a s lakovkami. Vše je v naprostém pořádku a bylo by to za 100 procent. Jeho partnerka Lucie Gelemová zvolila róbu pošitou perličkami, na které ten večer vsadilo hodně dam. Šaty se mi libí, tedy až na rukávy. Ty dělají velice neforemný tvar a kazí tak celou siluetu šatů a celkový dojem. Rozhodně bych zvolil výraznější líčení. Lucie vypadala, jak kdyby právě vylezla ze sauny.

Případ jedenáctý: NATÁLIE KOTKOVÁ

95 %

Další dílo z dílny Ponerových vynesla modelka a blogerka Natálie Kotková bravurně. Baletní top na vázání jí dokonale tvaroval dekolt. V propracovaných šatech s tylovou sukní v barvě holubičí šedi vypadala jako jemný anděl. Rozhodně bych se ale zbavil černého psaníčka, které kazí celkový jinak dokonalý look.



Případ dvanáctý: NIKOL ŠVANTNEROVÁ

95 %

Perličkový top se zlatou sukní si vzali na starost sourozenci Ponerovi. Královna krásy z roku 2015 Nikol Švantnerová v šatech sice vypadala krásně, ale moc pohodné zřejmě nebyly. Ručně vyšívaný top z perliček přechází v sukni s vysokým rozparkem. Trošku jsem z něj rozpačitý, zdá se mi, že díky němu mizí její hubený pas a modelce přidává na kilech. Černozlaté šperky vynesla jako královna. O make-up v barvách šatů se jí postarala Michaela Hoemová.



Případ třináctý: NIKOL MORAVCOVÁ

40 %

Blogerka Nikol Moravcová vsadila na vlastenectví, které je do fashion sféry těžko zakombinovatelné. Bohužel toto se moc nepovedlo. Za nápadem a ušitím šatů stojí Michaela Ducká. Originalita se cení, ovšem hranice mezi ní a nevkusem je velice tenká. Průsvitný top šatů byl místy velký a neforemný. Tečky v síťce nedodávají looku nic navíc, snad jen opticky kila. Vlečka v podobě národních barev je už na pohled něčím strašným. Účes blogerce zase přidal na věku. Pozitivem jsou perfektní make-up a šperky.

Případ čtrnáctý: BARBORA MOTTLOVÁ

25 %

Herečka Barbora Mottlová si vypůjčila šaty ze svatebního salonu Maggie. Cukrová vata je sice dobrá, ale nechme si ji na pouť a na ples ji netahejme. Šaty bohužel působí lacině a k příliš opálené pleti herečky vůbec nejdou. Celkový look nezachránil ani make-up a účes, zvolené šperky jsou k tak jemným šatům nevhodné a moc robustní. Řekl bych, že Barbora neměla svůj den.

Případ patnáctý: CELESTE BUCKINGHAM

90 %

Šaty z dílny sourozeneckého dua Ponerových jsou velice jemné a decentní. Provedení je jednoduché, ale zároveň zajímavé, což kontrastuje se šperky které si zpěvačka Celeste Buckingham opět nechala vyrobit od dětí z odborné školy v Kežmarku. Je jich sice na můj vkus až moc, ale jsou rozhodně jedinečné. Ubral bych ovšem určitě čelenku. Šperk na ruce je božský. O make-up se postarala Laura Berisha a alabastrové pleti zpěvačky dodala dokonalý finální touch.



Která z dam byla oblečená nejlépe? celkem hlasů: 1074