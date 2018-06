Hašlerka, peníze, mobil a líčení. Dámy na plese ukázaly obsah kabelek

„Tic tac, potom je tam malinký pudřík, velká líčka, samozřejmě lesk na rty, to je nezbytnost. Pak tam mám tisíc korun, doufám, že víc nebudu potřebovat. Co tam ještě mám? Klíče, jednu hašlerku, asi pro štěstí... to už je myslím všechno,“ přiznala Gábina Partyšová.

Moderátorka navíc prozradila, že na plesech s cizími muži netančí. Je to prý pro ní příliš osobní záležitost.

„Tady se nic moc nevejde. Chtěla jsem si toho vzít daleko víc. Mám tady pudr, rtěnku a mobil. To mi stačí, protože přítel Johan má klíče, kartu a všechno, co bude potřebovat, aby mě zachránil,“ řekla zpěvačka Kateřina Mátlová o obsahu své kabelky.

„Mám tam hrozný bordel. Včera jsem byla na party,“ přiznala moderátorka Lenka Vacvalová a nakonec prozradila, že má v kabelce lesk, klíče, vizitky a peníze.

Na akci nemohla chybět ani slovenská modelka Andrea Verešová, která si Valentýna na plese užívala s manželem.

„I když je ta kabelka malá, hrozně hodně se tam vejde. Mám tam telefon, to už má v této době asi každý člověk, mám tam rtěnku, pudřenku a žvýkačku,“ řekla modelka.

Všechny přítomné dámy pojaly ples jako oslavu svátku zamilovaných. Ples moderovala česko-slovenská dvojice herec Tomáš Hanák a bývalá Miss Lucia Hablovičová. Kromě pěveckého vystoupení hlavní hvězdy Jany Kirschner se na podiu ukázaly i zpěvačky Monika Bagárová a Andrea Kalivodová či skupina Olympic.