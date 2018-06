Česko-slovenský pár měl kvůli sopce svatbu na Tchaj-wanu v hotelu

Dvaatřicetiletý slovenský lékař Juraj Hegyi a jednatřicetiletá radiologická asistentka Zuzana Marčeková z Česka, podnikali cestu po asijských zemích, v rámci které navštívili také Thajsko, Hongkong nebo Singapur. Na Tchaj-wanu se zdržovali v době, kdy vzdušný prostor nad většinou Evropy utichl kvůli sopečnému popelu z islandské sopky.

Když se dozvěděli, že jejich let byl posunut o čtyři dny, bylo jim jasné, že svou léta chystanou svatbu na Slovensku už nestihnou. Zdrcenému páru manažer hotelu Orchard Park nedaleko tchajwanského hlavního letiště v severní části ostrova nabídl uspořádat svatbu na místě.

"Myslela jsem, že tu budeme dvě hodiny, ale najednou příroda zastavila naše životy. Myslím, že to byl osud, že jsme tu neuvízli, ale byli jsme sem posláni, abychom se vzali. Je to vážně úžasné, děkuji všem," řekla Marčeková.

Do příprav se zapojil se celý personál hotelu i někteří hoteloví hosté. Pozvali kněze z nedaleké univerzity, sehnali prstýnky, šaty a boty. Vše zvládli za jeden den. Výdaje šly na účet hotelu. Prostřednictvím internetové kamery mohli obřad sledovat i rodiče snoubenců. Nevěstu dovedl k oltáři prezident hotelu Li San-lien.

"Znají se prý 13 let a nikdy neměli šanci se vzít. Teď se rozhodli to konečně udělat a nemohou. Včera ráno jim celý hotelový personál začal dobrovolně pomáhat s uspořádáním křesťanského obřadu," řekl Li San-lien.

"Novomanželé" si však zřejmě obřad budou muset zopakovat i na Slovensku, uvedl slovenský časopis Plus jeden deň. Na řádnou svatbu v zahraničí by totiž potřebovali mnoho dokladů včetně rodných listů přeložených do angličtiny s notářským ověřením.

Podobnou zkušenost jako česko-slovenská dvojice z Tchaj-wanu má za sebou australsko-britský pár, který cestou na svatební oslavu do Británie zůstal "uvězněn" při mezipřistání v Dubaji. Ceremoniálu na svou počest se minulou sobotu se nakonec "zúčastnil" přes internet.

Sopečný popel z islandské sopky pod ledovcem Eyjafjallajökull od čtvrtka omezil provoz letišť ve více než 20 evropských zemích, a mimo domov tak uvízly tisíce lidí. Na Tchaj-wanu bylo od čtvrtka zrušeno na 47 dopravních letů.