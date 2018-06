V Talentu vyhrála skromnost, peníze si odnesl operní pěvec Pavlusík

Soutěžící v Česko Slovensko má talent dostali tentokrát nečekanou nabídku. Mohli se rozhodnout, jestli si výhru 100 tisíc eur odnese jen absolutní vítěz, nebo se rozdělí mezi všech devět soutěžících procentuálně podle hlasování diváků.

Všichni až na dosavadního favorita Alexe Dowise nabídku na rozdělení peněz přijali. On jediný řekl "ne", a tím vrátil pravidla soutěže, kde byla.

VIDEO: Alex Dowis maluje sprejem, pískem, ale i světlem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Udělal to i s vědomím, že mu to diváci neodpustí. Lucie Bílá, kterou svým light artem dojal k slzám, vzala zpět svou podporu tomuto umělci a jediný, kdo se za jeho rozhodnutí postavil, byl Jaro Slávik. To mu však u diváků moc nepomohlo, a i když možná plakali při jeho světelném ztvárnění Imagine Johna Lennona nebo 17. listopadu s Václavem Havlem či u finálového vystoupení, které věnoval zesnulému karikaturistovi Vladimíru Jiránkovi, neposlali dost hlasů.

Zvítězil proto myč aut Jozef Pavlusík, který se po celou dobu projevoval velice skromně a vždy byl překvapen svým postupem.

"Poslední dva ročníky vyhráli srdcaři. Lidi, kteří se nás dotkli v srdci, a já jsem přesvědčená, že vyhraješ," řekla Lucie Bílá po jeho vystoupení.

"Nikdy nezapomeň, žes myl ta auta, protože to lidi drží nahoře a nepustí je dolů," varoval ho Dejdar, aby se mu ze slávy nezatočila hlava.

"Toto je zrod hvězdy," ohodnotil jeho výkon Slávik.

Zjevením letošního ročníku bylo i stínové divadlo Teulis. I přes jejich nesporné kvality jim porota nicméně velké šance nedávala. "Nemyslím si, že vyhrají. Myslím, že to jejich ukrajinské občanství bude překážkou. Ale show je to velkolepá," řekl o Teulis Slávik.

VIDEO: O vítězství v Talentu se uchází i stínové divadlo Teulis z Kyjeva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeho favoritkou byla zpěvačka Katarína Landlová, která přezpívala slavný hit Eltona Johna a troufla si i na vlastní slova. Slávik se ale o její budoucnost neobává. "Ty už jsi vyhrála svou kariéru," ubezpečil ji.

Z tanečních čísel vzbudily u diváků největší ohlas děti z Jumbochicks. Holčičky v kostýmech kankánových tanečnic sice působily trochu bizarně, ale divákům v bratislavské Incheba areně se líbily natolik, že jim tleskali vestoje.

Martin Dejdar chválil především taneční skupinu Credance, kterou favorizoval už od začátku. Jeho i Slávika naopak zklamal sólový tanečník Patrik Gluchowski, jehož výkon zastínila monstrózní show kolem.

Patrik Gluchowski Credance

Výpravnou produkci připravil pro něj i ostatní režisér večera Jeffo Minařík a většinou to jednotlivým číslům spíš pomohlo, jako třeba v případě malého bubeníka Andreje Kampfa, kterého nechal hrát na vznášející se plošině a pod něj na stejné nechal přijet jeho otce, čímž se oběma splnil sen zabubnovat si společně.

Andrej Kampf s otcem

Jediné číslo, které si vysloužilo ostrou kritiku od poroty, byla Monika Olšovská se svou fenkou Arsi, která připravila tanec na téma shození atomové bomby na Hirošimu. "Zdálo se mi to nepatřičné a neuctivé," řekl Slávik.

Diváky po celý večer bavilo moderátorské duo Martin "Pyco" Rausch a Jakub Prachař, kteří se pro letošní ročník skvěle sehráli. Hostem večera byl zpěvák Richard Müller.