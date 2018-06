Výhra v Talentu může zase patřit Kyrgyzstánu, bojují o ni tanečníci

Když žáci vítěze druhého ročníku Talentu Ataie Omurzakova zatančili, Leoš Mareš řekl nahlas to, co si mnozí mysleli: "Je to fér?" Vyvstala otázka, zda by se měla znovu dát šance na vítězství cizincům, kteří navíc předvádějí totéž, co předminulý vítěz, byť propracovanější.

"Budu rád, když se tak skvělé číslo dostane do světa prostřednictvím naší soutěže," poznamenal Jaro Slávik.

Všude ve světě umožňují do Talentu vstup zahraničním soutěžícím a třeba v Británii také došli až k vítězství. Soutěž Británie má talent vyhrálo maďarské stínové divadlo.

Vše by vyřešila změna názvu soutěže, který je vítězstvím cizinců popřen. Ale i ten je součástí licence, takže není možné ho měnit.

Skupina Tumar KR tak bude mít možnost utkat se minimálně o účast ve finále. V neděli večer bude soupeřit o přízeň diváků a poroty s taneční skupinou The Boyz, zpívajícími dvojčaty Petrem a Tomášem Szabóovými, tancujícím psem Jerrym s trenérkou Alenou Smolíkovou, stand-up komikem Jakubem Gulíkem, dívčí skupinou Foursomeone, šansoniérkou Eliškou Lüfterovou, baton twirlerem Lubomírem Kábrtem a kouzelníkem Magic Alexem.