Česko má novou soutěž krásy, poprvé hledá nejkrásnější cizinku

Vyhlášení prvního ročníku Miss Expat proběhlo již v červnu. Cizinky, které v Česku žijí a které se do soutěže přihlásily, se následně musely prodrat třemi konkurzy. Účast je zatím vzhledem k premiérovému ročníku relativně nízká, o postup bojovalo 52 dívek z dvaceti zemí světa.

"Soutěž je určena pro všechny svobodné a bezdětné dívky od 18 do 27 let žijící na území České republiky, pracující či studující, které se narodily s jiným než českým občanstvím. Jiné omezení pro zápis do soutěže nebyl," řekla iDNES.cz Dana Gregorová, ředitelka g-company, která projekt organizuje.

Cíle soutěže Miss Expat přispět ke zvýšení sociálního a kulturního povědomí české společnosti vůči cizincům žijícím v Česku

přispět k pomoci chápat integraci jako nepřetržitý oboustranný proces sociální interakce

přispět k alespoň částečnému odbourání zažitých předsudků vůči cizincům a získat povědomí o důvodech migrace na příkladu konkrétních osob

Jak dodala, hlavní cílovou skupinou soutěže jsou pak cizinky pocházející z různých kulturních prostředí, kde je postavení ženy v rámci rodiny i společnosti vnímáno odlišně, než je tomu u nás. "Právě možnost přiblížení jejich kulturní či společenské odlišnosti je samotnou podstatou projektu. Projektu, který by rád odlehčenou formou umožnil nahlédnout mladým lidem do intimního světa příchozích, kteří měli své důvody, proč přišli a proč zde zůstali," dodala Gregorová.

Nyní už soutěž zná dvanáct finalistek, které vzešly z třetího závěrečného kola konkurzů. O titul budou v listopadu bojovat zástupkyně Vietnamu, Mongolska, Indie, Namíbie, Angoly, Kuby, Izraele, Japonska, Nigérie, Ruska, Ukrajiny a Slovenska.

V porotě jsou Miss World Taťána Kuchařová, podnikatel a viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura, plastický chirurg Roman Kufa či fotograf Petr Weigl.

Podobně jako finalistky tradiční České Miss Michaely Maláčové čeká i dívky z Miss Expat soustředění, natáčení medailonků a fotografování. Součástí volby je také výstava portrétů dívek a jejich životních příběhů. Samotné finále se uskuteční 3. listopadu ve Slovanském domě v Praze.