Česko hledá mongolský talent, vítězi se splní sen

"Zapadli do české společnosti, přesto jsou výjimeční. Česko hledá mongolskou superstar.“ To je motto soutěže, kterou 20. března odstartovalo Velvyslanectví Mongolska v ČR. Utká se v něm čtveřice finalistů.

"Soutěží bychom chtěli ukázat Čechům ty největší talenty z mongolské menšiny, sblížit tyto dvě skupiny a vyvrátit některé stereotypy o Mongolech,“ uvedl Bayarkhuu Erdenebileg, atašé mongolského velvyslanectví.

V soutěži finalisté bojují o splnění svého životního snu. "Za každým talentem se skrývá silný osobní příběh i velký sen,“ řekl Nikolay Rozhok ze společnosti MoneyPolo, která je pořadatelem soutěže.

Do finále se dostal pětadvacetiletý Munkhtaivan Munkhbaatar, který Česko reprezentuje v taekwondu. Na závodech ale startuje bez brýlí i kontaktních čoček. A to ho znevýhodňuje. V soutěži by si proto přál vyhrát operaci očí.

Jeho soupeřem je rodinná hudební skupina Borolzoibataarovi, hrající na tradiční mongolské nástroje. Nejmladší z rodiny, sedmnáctiletá Buyannyam tu studuje první ročník hry na violoncello. V Praze ji ale někdo chybí. "Moc se mi stýská po babičce, která se o mě starala, když rodiče odešli do Česka. Čtyři roky jsem ji neviděla, moc bych si přála, aby sem přijela,“ říká Buyannyam.

Aby vyhrála letenku pro babičku, musí porazit i modelku Mungunzul Bayarkhuu, která se kromě modelingu živí i učením angličtiny, češtiny a mongolštiny. Jejím snem je ale stát se herečkou. To jí ovšem velvyslanectví splnit nemůže. V soutěži chce tedy vyhrát focení v Miláně s Karlem Losenickým.

Modelka Mungunzul Bayarkhuu

Poslední finalistkou je hadí žena Khaliunsuren Narankhuu, která v Česku vystupuje u Národního cirkusu Jo-Joo. "Cirkus je můj osud, je to jako rodina,“ říká Khaliunsuren. Ta skutečná jí ale chybí, ráda by proto vyhrála letenky do domovského Mongolska.

O tom, kdo je nejtalentovanější a zaslouží si splnit svůj sen, rozhodnou lidé v hlasování na internetu. Hlasování bude probíhat na stránkách moneypolotalent.com a taky na sociálních sítích. Vyhlášení finalistů talentové soutěže pak proběhne 20. dubna na tradiční Jarní oslavě.