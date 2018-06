Česko bude mít první muzeum pohřebnictví

14:20 , aktualizováno 14:20

Muzeum pohřebnictví, jediné svého druhu v České republice, by mělo vzniknout v Kašperských Horách na Klatovsku. Místní muzeum má totiž ve svých sbírkách množství předmětů spojených s posledními minutami lidského života, umíráním, pohřbem a hroby, které by chtělo umístit do skanzenu u zdejšího hřbitova a kostela. "Kašperské Hory byly v minulosti rušným šumavským městem, ale po vysídlení Němců ztratily význam a byly dost opuštěné, takže i díky tomu si místní hřbitov uchoval původní ráz s hroby z 18. a 19. století," řekl historik Muzea Šumavy Vladimír Horpeniak.