Česko a Slovensko má druhou SuperStar, rockera z Košic Lukáše Adamce

Při finále to v pražské Incheba Aréně vřelo. Úvod patřil finálové dvanáctce, která zazpívala píseň od Robbieho Williamse Let Me Entertain You. Po více než třech hodinách bylo dobojováno a pomyslný souboj Čechů a Slováků skončil vítězstvím slovenského finalisty Lukáše Adamce.

Finalisté druhé Česko Slovenské SuperStar Lukáš Adamec a Gabriela Gunčíková

Co zpívali

Finalisté zazpívali píseň podle vlastního výběru, další si vybrali navzájem a pak skladbu, která se jim dosud povedla nejlépe. U Gunčíkové to byly skladby Livin´ On A Prayer od Bon Joviho a Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové, která rozbrečela porotkyni Helenu Zeťovou.

Česko Slovenská SuperStar II Lukáš Adamec pochází z Košic a studuje finance a bankovnictví. Na rozdíl od některých svých kolegů neměl skoro nikdy slabší období a porota byla s jeho výkony vždy spokojená. "Pro mě je vítěz Gabi," řekl dojatý finalista. Prozradil, že Gunčíkové věnuje 10 tisíc eur. "Mluvili jsme o tom a dohodli jsme se, že výherce dá druhému 10 procent z výhry."

"Ty pravděpodobně touto písničkou, jak jsi ji teď zazpívala, vyhraješ SuperStar. Já měl jen jednou husinu, ale při tom druhém refrénu jsem ji měl znovu," zhodnotil Habera.

Třetí písnička byla Final Countdown skupiny Europe. Adamec zazpíval By The Way od Red Hot Chili Peppers, Two Princes od kapely Spin Doctors a slovenskou skladbu Nepriznaná od Vaša Patejdla.

Tříminutový potlesk přerušil až Rytmus, který finalistu pochválil. "Prostě sis sedl ke klavíru a jsi pán," řekl. Habera však jeho názor nesdílel. "To byla kuchyňská verze, nebylo to vhodné. Nechci se chlubit, ale hraju na klavír líp než ty, ale nešel bych s tím na veřejnost," prohlásil.

Pavol Habera v porotě Česko Slovenské SuperStar

"Palo jseš otravnej jako španělská okurka," řekl na adresu hodnocení Mareš.

Gunčíková s Adamcem ještě společně zazpívali píseň You´re The One That I Want z muzikálu Pomáda a úplně na závěr duet od Erosa Ramazzotiho a Tiny Turner Cose Della Vita. Výherce odrovnal svoji partnerku, když do textu zařadil slovo špagety. Gunčíková nemohla smíchem píseň dokončit.

Hosté večera

Zpěvák Michal David pro finále připravil mix vlastních písní a nesměli chybět ani finalisté Hvězdné pěchoty. Vítězka Samuela, která šokovala hrou poprsím na klávesy a "viking" Tomáš Mamut Konečný. Speciální motivační bojovou choreografii předvedl indiánsky tanečník.

Další oblíbenci

Před branami velkého finále skončil Michal Šeps, který se dlouho těšil přízni diváků. Milovník Jamajky a reggae, který i podle poroty bavil spíše svojí show než pěveckým výkonem, skončil nakonec třetí. Miláčkem dívek však byl hlavně Martin Harich, kvůli němuž museli na SuperStar zasahovat i zdravotníci (více čtěte zde).

Michal Šeps a Martin Harich

Do druhé řady Česko Slovenské SuperStar se přihlásilo více než 10 tisíc zájemců. Moderátorskou dvojicí letošního ročníku byl Leoš Mareš a Tina, do poroty zasedli Rytmus, Gabriela Osvaldová, Helena Zeťová a Pavol Habera.