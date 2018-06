Česko poprvé hledá nej cizinku: podívejte se na 10 exotických krásek

Miss Expat se bude v Česku volit vůbec poprvé. Soutěž chce přispět ke zvýšení sociálního a kulturního povědomí naší společnosti vůči cizincům studujícím a pracujícím v České republice. Půjde tedy o jakýsi integrační projekt.

"Soutěž je určena všem dívkám od osmnácti do třiceti let. Věkovou kategorii jsme posunuli především proto, že do Česka jezdí studovat nejvíc vysokoškolačky. A zásadní podmínkou je, že se taková dívka nesmí narodit v České republice, musí tedy mít jinou národnost," řekla iDNES.cz ředitelka Miss Expat Dana Gregorová, která v minulosti šéfovala prestižní modelingové agentuře Miss Models.

První ročník soutěže krásy přilákala dívky z Mongolska, Venezuely, Dagestánu i Namibie.

Prohlédněte si exotické finalistky Mami Kawabata - Japonsko Tra My Nguyen Thi Huong - Vietnam Paulina Nakashole - Namibie Raisa Ismailová - Dagestán Evgenia Kokoreva - Rusko Mungunzul Bayarkhuu - Mongolsko Zulay Fonesca - Venezuela Ella Mitkina - Izrael Sunethra Nirmali - Indie Evženie Babutska - Ukrajina

Už tento exotický mix je zárukou kvalitní finálové podívané, která se odehraje 3. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Dívky budou totiž v průběhu večera prezentovat kultury svých rodných zemí. O doprovodný program se navíc postarají čistě zahraniční umělci.

Jediným zástupcem České republiky, kromě ředitelky soutěže, tak bude na pódiu moderátor akce Václav Žmolík, hlas Radiožurnálu.

"Líbí se mi všechny dívky, ale většinou jsou tmavovlasé, takže spíš takové jižní typy," uvedl průvodce blížícího se finále, jemuž jména finalistek dávají pořádně zabrat. "Děvčata mě během zkoušky tu a tam opravovovala. Přeci jen je to deset zemí, deset jiných jazyků a deset jiných jmen. Musím si to ještě nastudovat," přiznal Žmolík.

V odborné porotě letos zasedne i kouč osobnostního rozvoje Marek Dzirasa, který vítězky bude školit půl roku po jejich korunovaci. "V duchu jsem si dělal poznámky, čím začneme. Už vím, že to bude mluvení na mikrofon. Základním předpokladem ale je, aby dívky byly krásné a inteligentní, což už teď všechny splňují. Pole, kam se pak můžeme posunout, je velké. Budeme se učit řeč těla, vyjednávat, a také to, jak udělat dojem. Pro budoucí kariéru je to zásadní," objasnil Marek Dzirasa.

V porotě zasedne podnikatel Tomio Okamura či plastický chirurg Roman Kufa.

