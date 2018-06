České Vánoce ... a 70. léta

Za tebe sfouknu svíčku jablko rozkrojím Bude to hvězda nebo kříž? Tvé jméno na balíčku k ostatním připojím To abys nemyslel že už k nám nepatříš



Za okny spadla vločka a zvonek cinká Ježíšek zavřel očka a tiše spinká Josef mu ustlal měkce V krabici od kolekce spí tichounce spí



K us loje pro sýkory Na stole cukroví Od zítřka noci ubývá Mráz cukrem pokryl hory Panáček hadrový a jedna židle jedna židle přebývá



