České Vánoce 1979...

Blíží se šestá hodina, dosmažuje se kapr. Pod borovicí je veliká hromada dárků. Nejvíc přidali jich Ondráš a Jan, já jsem ještě nikdy nechystal tak málo dárků jak letos. Vybrali jsme s Josefem stromek dost křivý, proto zasadit jej do kříže rovně nebylo snadné. Odpoledne jsem ho strojil, skončil jsem teď. Každého roku se mi zdá, že však jsem teprve onehdy baňky sklízel, rok je pryč a žádný nebyl, mám v ruce pořád ty baňky. Stejný pocit mám, když lezu vždycky na třešeň. Asi před dvaceti lety jsem napsal povídku o strojení stromku, byla to moje první věc otištěná v Literárních novinách. Snažím se pokaždé vymyslit nové uspořádání barev a umiňuju si, že si nakoupím pro příště ozdoby pouze jedné barvy, modré nebo zelené. Už jsem chtěl tuto práci předat klukům, ale oni se vzepřeli. Chodí okolo se zavřenýma očima, aby stromek uviděli až po večeři. Když byli malí, zavazovali si dobrovolně oči. Já jsem tu bručel a předstíral, že při práci mluvím s Krakonošem, který mi pomáhá a nakonec nám tu nechává ty dárky. Krakonoš k nám chodí nejmíň třicet roků. Když státní moc začala tehdy místo Ježíška vnucovat lidem jakéhosi dědu Mráze, neznámého šupáka, který se tvářil, jako by pocházel z lidu, a zatím si ho vyonanovaly stranické úřady, povolali jsme proti němu Krakonoše. Už ta drobná výhoda, že nemusel blbácky předstírat, že přijel na ruských saních, když bylo bláto. Měl bohatý kádrový materiál psaný česky a pověst bytosti spravedlivé a srandovní. Krakonoš se u nás zavedl, neměli jsme s ním problémy my ani Ježíšek. Krakonoš s námi může zpívat Narodil se Kristus Pán. Nálada je výborná, všecko se vždycky usmíří, kluci na svoje dárky vymýšlejí vtipné ambaláže, Madla dělá bramborový salát, kuchá rybu, peče vánočky a naříká, už pověstně, každé vánoce, že jí chybí den. Já nechávám dárky v tom papíře z obchodu, jenom je omotávám jiným špagátem. Madla si kupuje ozdobný vánoční papír. Dárky každý z nás schovává veřejně do nějakého svého kouta, k porušení tajemství nedochází. Jenom Madla své dárky dvacetkrát předem rozbaluje, prohlíží a radí se o nich se všemi krom toho, pro koho jsou. To nám s klukama vadí. Zabalené dárky se nakonec odevzdají mně. Už vyhořel jediný františek, schovaný od loňska. Františky se nesmějí vyrábět, protože voní jako kadidlo, a nesmějí se veřejně zpívat koledy. Před čtrnácti dny byli jsme na koncertě souboru Chorea Bohemica: do košů na dárky nesměly se dávat knížky a po představení, jež tradičně končívalo společným zpěvem koled, směla se zazpívat jedna, a marš domů. Z rádia za celý Štědrý den zazní sotva půlhodinová dávka koled, odměřená jak dávka ze samopalu, taky tak státem srdečně míněná. Pak se místo vánočních písní vysílají písně o vánocích: vánoce, milé děti, to jsou takové svátky o ničem, kdy se radujeme z hadrů a žrádla. Proto si většinou pouštíme hudbu z desek...Redakční poznámka - Texty, z nichž citujeme, jsou ponechány bez jazykových úprav.