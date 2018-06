České Vánoce 1921...

"Na vánoční prázdniny jsem si zajela do Paříže. Domluvili jsme se s Junkem, že se tam sejdeme. Hned první den jsme se neočekávaně střetli se znamením svého osudu. Šli jsme po Champs Elysées, kde už tenkrát vystavovaly s velkým poutačským uměním největší firmy nejnovější výrobky automobilového průmyslu, který se po válce dostal do úžasného rozvoje. Oči nám, hlavně takovému novici, jakým jsem tehdy byla já, přecházely při této skvělé přehlídce síly a ladnosti, vynalézavosti a pokroku. Hádali jsme se do krve, který typ vyvolit za krále všech těch bohatýrů, až jsme stanuli před vozem, v němž se naše názory rázem ztotožnily. Stála tam bugattka ozdobená věnci za slavné vítězství v Brescii. Byla to láska na první pohled." Se svým milovaným autíčkem dojela v roce 1928 v závodu Targa Florio na Sicílii na pátém místě - za takovými esy jako byli Divo, Campari, Conelli a Chiron. A také s ní procestovala - ve službách firmy Bugatti - třeba Cejlon. Po smrti svého muže zanechala aktivního závodění, ale nevzdala se své lásky k automobilismu. Byla u budování Masarykova okruhu a ve třicátých letech vedla v Baťových závodech také prodejní úsek pneumatik. Na toto období vzpomíná s humorem: "U Baťů bylo příkazem, že každý zaměstnanec musí umět vyrobit zboží, s kterým bude pracovat, třeba v prodeji nebo v administrativě. Podrobila jsem se tomuto příkazu a naučila se ve zlínských dílnách dělat pneumatiky. Své první tovaryšské dílo jsem si namontovala na svůj vůz a dobře se osvědčilo."