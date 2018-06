České Miss zahájily výstavu kolegyně Lutovské se šavlí v ruce

Charitativní výstava dokumentuje působení humanitární organizace Adra v africké Keni. Právě v této východoafrické zemi Iveta Lutovská strávila dva týdny - a aktivně v místní ambulanci pomáhala českému zdravotnickému personálu.

"Jsem patronkou projektu, proto jsem se rozhodla tamní zdravotnické středisko Itibo navštívit. Chtěla jsem na vlastní oči vidět, o co jde," prozradila Iveta Lutovská ještě před tím, že byla výstava slavnostně a neotřele pokřtěna - luxusním šampaňským značky Moet & Chandon, které ovšem modelky otevřely brutálně - neohroženě urazily hrdlo šavlí.

"Sabráž je slavnostní způsob otevírání sektu, který vznikl za napoleonských válek," prozradili organizátoři před tím, než křehké dívky Jitka Válková a Veronika Machová dostaly do ruky speciální tupou šavli a zátky z láhví létaly po baru.

"Doma takhle sekt asi otevírat nebudu, i když tupých nožů mám v kuchyni dost," popsala Veronika Machová se smíchem.

Fotografie z Keni budou v klubu vystaveny do září. V baru je umístěna pokladnička, do které je možné vhodit příspěvek na zdravotnické zařízení v Itibu.

"Přál bych každému, aby se do Afriky podíval, aby mohl zažít to, co jsme zažili my, a uvědomil si, jak lidi také dokážou žít," popsal autor fotografií Jiří Herman a s ním souhlasí i Iveta Lutovská.

"Je tam chudoba. Pochopitelně se to vůbec nedá srovnávat s tím, jak žijeme my Evropané. Ale měla jsem pocit, jako by tam lidé byli spokojenější. Nesnaží se mít pořád víc a víc, žijí ve větším poklidu," odhalila modelka a dodala, že i když do Afriky jela s tím, že bude spíš pozorovatelkou, z omylu ji prý vyvedl hned první den pobytu.

Fotograf Jiří Herman ml. a Iveta Lutovská

"Přivezli komplikovaný porod. Okolo byl hrozný frmol a každá další ruka byla najednou dobrá. Když vidíte, že se něco děje, nebudete jen stát a koukat. Nejsem zdravotník, takže jsem alespoň podávala nástroje. Byl to pro mě velmi silný zážitek, všude byla krev, maminka byla v bezvědomí a dítě po narození nedýchalo," říká křehká kráska a dodává, že tehdy si naplno uvědomila význam práce českých zdravotníků v Keni.

U nás běžný zákrok, tam otázka života a smrti

"Nakonec všechno dobře dopadlo a já si uvědomila, že kdyby tady Adra nebyla a žena rodila doma, jak je tady běžně zvykem, dopadlo by všechno asi úplně jinak. Je to něco, co má doopravdy smysl," popsala Iveta Lutovská svůj zážitek, na který vzpomíná jako na nejemotivnější zkušenost i Jiří Herman. "U nás je tohle běžný zákrok, tam otázka života a smrti," říká Herman a rozhlíží se po fotografiích na stěnách.

"Moje nejoblíbenější fotografie jsou tyhle dětské hlavy nakloněné nad objektivem foťáku, to je kouzelné," říká Iveta Lutovská a Jiří Herman vzpomíná, jak s místními dětmi běhali v kukuřičném poli.