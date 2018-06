České miss stráví Vánoce s rodiči

Některé miss tak stráví svátky u svých rodičů - včetně letošní královny krásy Jany Doleželové, první vicemiss Michaely Wostlové a bývalé miss Diany Kobzanové.

Miss půjde na mši

Třiadvacetiletá Doleželová bude na Ježíška čekat v rodném Uničově. Kromě tradiční večeře žádné staré zvyky nedodržuje. Co ale nikdy neopomene, je půlnoční mše, na niž se jako každý rok vydá i letos. "Doma jsem koledy hrála vždycky já na klavír, protože jsem chodila deset let na piano. Budou to klasiky, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a tak," řekla.

Když dávají hezké pohádky, kouká celá rodina na televizi, když ne, tak si Doleželovi povídají. "Letos se asi budeme koukat na Popelku," svěřila se magistra farmacie. Během svátků ji pak čekají návštěvy u příbuzných a hned začátkem příštího týdne pojede na hory.

Wostlová linii nehlídá

Druhá nejkrásnější dívka naší republiky Wostlová bude na Štědrý den s rodiči v Českých Budějovicích. "Dáváme si šupinu od kapra pod talíř a do peněženky, abychom měli celý rok penízky, krájíme jablíčka, zapalujeme svíčky a pouštíme je jako lodičky. Taky se snažím držet půst, ale nějak mi to nejde. Já hrozně těžko odolávám. Na Vánoce se má všechno ochutnat, takže linii hlídat nebudu, ale po svátcích asi začnu s dietou nebo se cvičením," přiznala blonďatá účetní s tím, že miluje ryby a nejvíc se těší na rybí polévku.

Na půlnoční ale nepůjde. "Byla jsem asi dvakrát, ale v kostele se mi udělalo hrozně špatně z kadidla, málem jsem tam omdlela," dodala.

Kobzanová Vánoce nesnáší

Diana Kobzanová, která se nedávno rozešla se svým přítelem, fotbalistou Martinem Jiránkem, pojede za svou maminkou do malé vesnice u Turnova. Na rozdíl od svých kolegyň ale Vánoce nemá ráda, a proto nechystá ani žádné oslavy. "Nám ty Vánoce strašně lezou na nervy. Co jsme schopné, tak se akorát válet u televize a konzumovat všechno možné. Na Vánoce prostě vůbec nejsme." Nejvíc jí vadí, že spousta lidí vypne už před Vánocemi a na úřadech je pak komplikované něco zařídit.

Kromě toho nemá ráda nejen kapra, ale ani bramborový salát. "Kapra nejím. Rybí polévku bych nepozřela. V salátu mi zase vadí majolka a přijde mi strašně hnusné, že do toho někdo nažďuchá ty brambory," podotkla s úsměvem. Místo toho bude mít opečené klobásky, kuřecí řízek, vařené brambory a podle jejích slov i co přinesou sousedi. U Kobzanů se totiž ani nepeče cukroví - Dianina maminka ho koupí dvě kila, a to jim prý stačí.