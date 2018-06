České Miss jsou v Thajsku, před odletem jim ukradli šaty

Nepříjemný incident pokazil radost z očekávané cesty za exotikou finalistce Ivaně Loušové z Karlových Varů. Stačila chvilka nepozornosti a byla bez kufru i všech osobních věcí.

"Přijela jsem do Prahy autobusem přímo z Varů a chtěla jsem se jen zorientovat v metru. Někdo využil mé chvilkové nepřítomnosti a v tu ránu byl můj kufr pryč," uvedla Loušková, která tak přišla o garderóbu na celé dva týdny. "Naštěstí jsou ale holky kamarádky a půjčily mi kolegiálně hned několik věcí, tak jsem to zvládla," dodala.

Finalistka Ivana Loušová, která přišla o kufr s osobními věcmi ještě v Praze.

Čtrnáct finalistek se přesouvalo do Bangkoku více než dvanáct hodin. A jen co přistály v exotické zemi, zamířily do letoviska Pattaya, kde tráví první část pobytu. V luxusním pětihvězdičkovém hotelu je čekalo velkolepé uvítání s kapelou a slavnostní pětichodová večeře.

Dlouho si ale neodpočinuly. Hned druhý den se s průvodcem vydali do Nong Nooch Tropical Garden, kde je čekalo nejedno překvapení. Kromě úchvatných květin, které jsou zde k vidění, mohly statečnější dívky zapózovat s tygrem bengálským. Bouři nadšení sklidilo také krmení tygřího miminka přímo z lahve.

Následovala populární vyhlídková jízda na slonech po malebných koutech parku. Ty odvážnější z nich pak asistovaly u sloní show, a okusily tak tradiční sloní masáž. Odměnou jim byl zasloužený aplaus celého publika.

Finalistky České Miss 2012 se v Thajsku školí na březnové finále. Kromě společenské a modelingové etiky je součástí zahraničního pobytu i focení či natáčení medailonků právě pro finálové klání.