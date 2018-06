České Miss dostaly nové byty. Pánům vstup povolen

Samozřejmě jen jejich muži a jejich psi. "Doufám, že tady nejsou psi zakázaní, máme s přítelem fenku yorkšíra a chci si ji sem určitě vzít. Přítel se mnou ale napořád bydlet nebude. Když za mnou ale z Brna přijede, tak ho určitě nepošlu zpátky a nechám ho u sebe, tedy lépe řečeno u nás, přespat," říká druhá vicemiss Elisavet Charalambidu. Ta totiž získala pronájem bytu 3+kk o rozloze 78 metrů čtverečních společně s první vicemiss Hanou Svobodovou.

Společné bydlení ani jedné z nich nebude dělat žádný problém, znaly se už před soutěží a jsou dobré kamarádky. Podle toho, jak pózovaly v bytě fotografům, bylo vidět, jaké role zaujmou. Hana si hned lehla do manželské postele v jedné z ložnic, zatímco Elisavet se postavila k plotně. Vařit ale podle svých slov nebude. "Vařit bude můj přítel, když tady bude, je totiž kuchař. A mohl by navařit na týden dopředu, abychom se alespoň jednou za čas pořádně najedly," dodává s úsměvem.

Utěrky a pánvička, to je základ

Letošní nejkrásnější dívka si bude svůj byt 2+kk o rozloze 82 metrů čtverečních, který je jen o pár metrů dál, užívat sama. "Moc se mi tady líbí, těším se, až si budu uklízet ve svém a také na to, že se budu mít kam vracet. Pracuju převážně v Praze, a tak mi střecha nad hlavou nedaleko od centra samozřejmě zjednoduší život," uvedla Eliška. Ta se mimochodem ukázala jako praktická žena, první, co si do nového bytu přivezla, byly utěrky od maminky a pánvička.

Dlouho ale v bytě, který by si jednou možná ráda koupila stejně jako její předchůdkyně Lucie Hadašová, sama nebude. "Chybí mi tady nějaké zvířátko a tak uvažuju, že bych si koupila yorkšíra. Kousek odtud mám holky, nedaleko bydlí dokonce i známí ze Strážnice, tak mi nebude smutno, ale psa chci rozhodně," tvrdí. Dveře má u ní otevřené i kamarádka, finalistka miss Romana Antonínová a sestra. Pokud se dostane do Prahy na vysokou školu, najde u ní také zázemí.