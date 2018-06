České Miss bavily nemocné děti

„Vím, jak je tady dětem smutno. Když mi bylo osm let, ležela jsem totiž přímo v tomto pokoji a prodělala tady dvě operace. Doufám, že jsem dětem udělala radost,“ svěřila se osmnáctiletá Vídeňská, která je studentkou hradeckého Biskupského gymnázia.

Kdo vidí v návštěvách celebrit na dětských odděleních nemocnic jen gesto pro média, patrně se plete. Kdo jiný by to měl posoudit než dětští pacienti, jejich rodiče a lékaři.

„Je to bezva, překvapilo mě to. Dostal jsem cédéčko, model auta a nějaké bonbóny. Ani nevím, co si dřív rozbalím. Jinak je to tady príma, našel jsem si nové kamarády,“ řekl desetiletý Michal Lucák z Hradce Králové, kterého nedávno porazilo auto a nyní si léčí zranění zad.

„Podobné návštěvy jsou pro děti důležitým zpestřením. Vždy z nich mají velkou radost a pokud jsou spokojené, jsme spokojení i my. Malé děti jsou nadšené z hraček, starší ocení i pouhou přítomnost miss,“ vysvětlil primář dětské chirurgie a traumatologie na dětské klinice hradecké fakultní nemocnice Jaroslav Koudelka.

Děti včera dostávaly zejména fotografie, hračky či sladkosti. U každého pacienta se dívky na několik minut zastavily a při předávání dárků s nimi hovořily nejen o zdravotním stavu nebo pocitech z pobytu v nemocnici, ale ptaly se třeba na prázdninové plány. Se staršími pak diskutovaly o vyučování v nemocnici. „Chceme dětem přinést trochu radosti, když už tady musí ležet. Je to pro ně těžké a já je velmi obdivuji. Doufám, že jsme jim čas strávený na lůžku alespoň na chvilku zpříjemnily,“ řekla první česká miss Kateřina Smejkalová.

„Je skvělé, že máme nějaké rozptýlení, protože to tady občas pomaleji utíká, někdy je tu nuda,“ svěřil se čtrnáctiletý Lukáš Klimeš z Křinic na Broumovsku, který leží v nemocnici se zraněním nohy.

Včerejší návštěvou v hradecké nemocnici chtěly miss zároveň upozornit na nebezpečí, která na děti číhají. Zvláště před prázdninami a v jejich průběhu totiž úrazů výrazně přibývá.

„Jde zejména o pády z kola či na kolečkových bruslích, u menších dětí také o úrazy na prolézačkách. Před prázdninami jsou děti uvolněnější a rozptýlené a často na hrozící nebezpečí zapomenou. Rodiče a řidiči by s tím měli počítat,“ uvedl zástupce primáře dětské chirurgie a traumatologie Jindřich Preis.