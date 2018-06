České krásky se utkaly se Slovenkami

Nostalgické setkání to bylo pro prezidenty obou soutěží Miloslava Zapletala a Silvii Lakatošovou. Ta totiž zvítězila v Zapletalově soutěži před čtrnácti lety a stala se poslední československou kráskou Miss Česko-Slovensko 1993.

"Byla tehdy jednou ze dvou favoritek a vyhrála oprávněně. Je to šikovná dáma a jak se ukázalo podle toho, že pořádá miss na Slovensku, má i dobré organizační schopnosti," říká Zapletal.

Nápad založit soutěž krásy, mimochodem u nás obdobu konkurenční České Miss Michaely Maláčové, přišel před devíti lety v Los Angeles. "Po vítězství v soutěži jsem se zúčastnila Miss Universe, kde jsem byla čtvrtá. Nějaký čas jsem se pak věnovala organizování módních přehlídek, až jsem se dostala do agentury v L.A., kde měli tehdy volnou licenci na soutěž krásy. Řekla jsem si, že to zkusím. Už to zkouším devět let," směje se Lakatošová, která se mezitím vdala za podnikatele Pavola CHovance a před půl rokem mu porodila syna Christiana.

Její soutěž je v lecčems podobná té Zapletalově. Finálový večer, který se uskuteční v Bratislavě už 31. března, režíruje například také Jiří Adamec a vnáší do něj podobné prvky. Přístupný je ovšem i nápadům půvabné prezidentky. "Pokud máme s manželem, který mi pomáhá, argumenty, není proti. Letos jsme například vymysleli molo jako na módní přehlídce a pokusíme se udělat finálový večer dynamičtější. Jirka je vždycky nadšený z atmosféry soutěže. Potřetí ji totiž pořádáme v Národním tenisovém centru, kam se vejde čtyři tisíce lidí."

Miss Universe Slovenské republiky si nenechá ujít ani Miloš Zapletal, ale pouze jako host. "On totiž pozvání mezi naše porotce striktně odmítá. No a vedle Mira Žbirky nebo Robo Grigorova zazpívá i váš Petr Muk," vypočítává Lakatošová.

České krásky se slovenskými ve středu večer nejprve povečeřely, pak si zatančily na vyhlášené diskotéce Calypso v Hurghadě a druhý den se utkaly ve dvou sportovních disciplinách - v přetahované, kde podlehly šestce Slovenek 0:2 a ve vodním pólu, kde naopak zvítězily 8:6. Zapletal a Lakatošová, která mimochodem na uvítanou dostala od majitele cestovky Imeda Jeddaie zlatý řetízek s bustou královny Nefertiti, si lepší výsledek nemohli přát.

Páteční večer je pro české krásky v egyptském letovisku večerem posledním. Zakončí ho módní přehlídkou a volbou nejslavnější egyptské královny Nefertiti. Zapletal věří, že do večera budou v naprostém pořádku i dvě z finalistek, Veronika Pompeová a Veronika Šindlerová, které se staly obětí tzv. Faraonovy pomsty a kvůli silným žaludečním obtížím skončily na kapačkách.

A jaké jsou jeho favoritky? "Jména samozřejmě neprozradím. Můžu jen říct, že jsem měl po semifinálových kolech čtyři favoritky. Ve dvou případech se mi v průběhu Školy Miss potvrdily a ve dvou dalších můj názor na dívky vznikl až tady. Už teď ale vím, že budeme mít zase dobrou miss. Já jsem na rozdíl od odborných porotců, kteří jsou tady s námi a s dívkami mají po celý týden různé pohovory, jen tichý pozorovatel. Sleduji dívky při různých situacích a sleduji také, jak se mění názory jednolivých porotců na ně. Respekt, který vůči mě mají, se ale na druhou stranu snažím trochu narušit třeba tím, že jdu s nima na diskotéku a tančím, nebo že udělám něco, co by ode mne nečekaly, třeba že skočím oblečený do bazénu, abych jim přímo z vody fandil při vodním pólu. Zkrátka chci, aby viděli, že jsem docela normální člověk," uzavírá Zapletal.