České krásky se fotily pro dětskou kliniku

"Byla to fuška, ale kalendář je hotový a je to krasavec," chlubí se autorka projektu Lilian Sarah Fisherová, která věnuje veškerý výtěžek z prodeje těchto děl Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na autogramiádě bude sexy Zuzana Belohorcová, playmate Vlaďka Erbová, vnadná Andrea Vránová, hvězda prosincového časopisu Playboy Markéta Divišová nebo třeba ředitelka České Miss Michaela Maláčová. "Myslím si, že mít na jednom kalendáři podepsáno tolik krasavic je třeba skvělý dárek k Vánocům," navádí vicemiss Fisherová.

Kalendáři propůjčilo svou tvář dvanáct krásek, které ale na obrázcích zastínily děti. "Děti jsou hlavními hvězdami mého projektu. Jsou bezprostřední a krásně opravdové," rozplývá se Lili. Zuzka Belohorcová fotila se svou krásnou neteří, Andrea Vránová a Vlaďka Erbová se svými dcerami. "Bylo to na focení poznat, mamky to se svými dětmi prostě umí," říká.

"Já fotila se svým Sašenkou. Saša je jedním z pacientů metabolické jednotky. Bojuji o jeho hostitelskou péči. O adopci se bohužel nemohu ucházet vzhledem k tomu, že nejsem z několika důvodů vhodná," lituje Fisherová.

V Luxoru nebudou chybět ani missky Hadašová, Langmannová, Smejkalová, Kolářová a Kaštanová. Jako kmotra se představí Bára Kodetová s dcerou Lili. Kalendáře se zde budou samozřejmě prodávat ve velkém. Kdo by si ale do Prahy nenašel cestu, může si je objednat na stránkách www.sluncedetem.cz.

K Vánocům čepici a šálu

Kdo by si myslel, že je kráska Fisherová nenasytná, pletl by se. Jediné, co si pod stromečkem přeje najít, je teplá bunda, čepice a šála. "Ježíškovi si ale psát nemusím. Já vím, že čepici, šálu a teplé ponožky dostanu. Dostávám je od maminky každý rok. A vždycky dělám, že jsem to nečekala a mamča má radost," směje se Lili. "Taky bych si moc přála vycestovat do Afriky, navštívit svého adoptovaného chlapečka a poznat tamní kulturu. Tenhle dárek si ale musím splnit sama, snad brzy," doufá.