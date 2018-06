České krásky se dietami netrápí

11:29 , aktualizováno 11:29

Z českých vod vplouvají do světového modelingu krásná a nepřekonatelná děvčata. Mezi předními modelkami jich je opravdu hodně - Daniela Peštová, Eva Herzigová či Karolina Kurková. Vypadají skvěle. Jistě za to mohou i diety, které drží, pomyslí si mnozí. Topmodelka Karolína Kurková se však dietami příliš nezabývá. Jak sama říká, nikdy si nedala novoroční předsevzetí, že by měla zhubnout.