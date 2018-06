České krásky odhalily sexy křivky, více ukáží na přehlídce roku

Malá ochutnávka toho, co milovníky krásných těl již brzy čeká, sice proběhla bez velkých hvězd, které se odhalí až přímo na molu, i tak ale bylo na co koukat. Hvězdné modelky, mezi nimiž jsou bývalé Miss ČR Kateřina Konvalinka Průšová a Kateřina Sokolová, nebo modelka Hanka Mašlíková, zatím diskutovaly o tom, zda je prádlo pro muže dostatečné afrodiziakum.

"Můj chlap na to reaguje, takže já říkám ano," přiznala Průšová. "Když je ženská rafinovaně a sexy oblečená, tak si chlapi můžou představovat, co pod tím oblečením je, takže si nemyslím, že rajcovní je jenom to prádlo," oponovala Sokolová, která nenašla podporu ani v kolegyni Mašlíkové. "Nejvíc vzrušující pro muže je asi to prádlo, než nahota jako taková," tvrdila totiž silikonová kráska.

"Já si na to moc nepotrpím, nějaké velké krajky nebo korzety u nás doma moc nejsou, takže já si myslím, že čím pohodlnější věc, tím přitažlivější," uvedla Iveta Lutovská, která má s předváděním prádla občas trochu problém.

"Když předvádím prádlo, jsem ráda, když to není takové to holé, kde je každá chybička vidět. Aspoň šátek do ruky, ať je si s čím hrát, aby to nebylo jen nahé tělo," přiznala Česká miss.

Ač bude Lutovská na přehlídce hlavní hvězdou, luxusní prádlo si tedy zřejmě nevybere. Je ale dost možné, že ji zláká některý z doplňků. Modelky totiž budou kromě prádla předvádět i vzácné šperky v hodnotě jedenácti a půl milionu korun. Ten nejdražší ozdobí právě Lutovskou. "Každá žena má ráda šperky, ani já nejsem výjimkou. Ale rozhodně bych nechtěla šperk za jedenáct milionů, to bych se bála vyjít i k výtahu," usmívala se Lutovská.