České hvězdy představují své děti

Česká lyžařka Kateřina Neumannová pózuje společně s šestiměsíční dcerou Lucií poté, co 20. prosince vyhrála v Ramsau na desetikilometrové trati volnou technikou hned první závod Světového poháru, do něhož se po mateřské přestávce přihlásila.

GABRIELA FILIPPI A SOFIE. Pětiletá Sofie herečky Gabriely Filippi je prý velká parádnice, což se někdy jejím rodičům nezamlouvá. "Než se vypravíme do školky, třikrát i čtyřikrát se převlékne. To je po ránu horor," říká Gabriela. Možná z ní bude manekýna, výtvarnice po tátovi nebo herečka po mámě. Gabriela Filippi si ale stejně myslí, že má doma spíš skladatelku. Hned jak Sofie ráno vstane, pospíchá totiž ke kytaře a vybrnkává nové melodie. "V září půjde určitě do hudební školy nebo se poohlédnu po hodné paní učitelce, která by k nám docházela."