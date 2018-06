České Do naha!: fotbalové pařby svlékly Ondráčkovou i Noska

Ze snímků, pod kterými je podepsaný fotograf Martin Kámen, je patrné, že se můžeme těšit na podívanou, jakou známe ze snímku Do naha!. Jak moc herci odloží oblečení přímo na pódiu, není úplně jasné. Hlavně proto, aby nápad netratil na atraktivnosti. - čtěte Fotbalová reprezentace se svlékne pro peníze. Alespoň v divadelní hře

"Nazí v představení? To bude překvapení. Název už něco napovídá, ale zbytek ukážeme až na pódiu," řekla iDNES.cz herečka a moderátorka Marta Ondráčková, kterou diváci mohou znát ze Snídaně s Novou či seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Sedmadvacetiletá rodačka z Ostravy se v kabaretní komedii představí jako profesionálka, která by měla sportovce dostat do správné formy. Je tak jasné, že i při focení byla jedinou dámskou ozdobou, a i když by se čekalo, že ze svých mužských kolegů bude v rouše Evině nesvá, nic takového se nekonalo.

"Bylo to v pohodě, protože všechny kluky kromě Jirky Hány znám. Všichni jsme se vylíhli na JAMU a Peter Strenáčik je přímo můj spolužák, takže je tam ta výhoda, že když se lidi znají, a ještě navíc jsou herci, tak ty zábrany přeci jen nejsou takové," přiznává Ondráčková, jež pochází z divadelní rodiny - matka hrála v Divadle u Bezručů, otec byl sólistou baletu dnešního Národního divadla Moravskoslezského.

"Pánové byli gentlemani, skvěle jsme se bavili celý den, ale bavili jsme se paradoxně na trošičku jiných věcech, než na kterých jsme se vzájemně ukazovali," přemítá. "S nahotou problém nemám. V tomhle směru jsem zdědila úděl maminky, herečky, která byla svlékána režiséry na divadle. Pokud je nahota odůvodněna, není co řešit," doplňuje s tím, že jí není proti srsti ani letní opalování nahoře bez. "Jako každá žena chci být dokonalá, a protože mě opálená ramínka vytáčejí, tak s opalováním nahoře bez nemám problém ani v létě," směje se Marta Ondráčková.

Muzikálové hvězdy

Přípravy kabaretní komedie Branky, Body, Striptéři jsou nyní v přípravě. Pánové se prý učí, aby chodili jako ženy, aby drželi tělo a dokonce tančili jako ženy. "Bravurně je režíruje Peter Serge Butko a neodolatelně obléká Roman Šolc," zdůrazňuje PR manažer projektu Jan Burian.

Netradiční pojetí uvolněné zábavy fotbalistů bude brzy k vidění v pražském Paláci Casa Gelmi. Kromě Noska a Ondráčkové zazáří v lechtivé komedii i saniťák z třetí řady Nemocnice na kraji města Jiří Hána, muzikálový herec Radim Schwab známý z projektů Monte Cristo a Excalibur a José z Carmen Peter Strenáčik.