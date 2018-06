České celebrity volily psího šampiona

Petr Fejk nechal svého černého labradora Kubu doma. Zaprvé na žádné výstavě nikdy nebyl, zadruhé je mu dvanáct let a má rád klid. „Je to vysloužilý pes a tady by ho to unavovalo. I do schodů už mu musím pomáhat,“ říká Fejk, jenž prý zvířata ze zoo domů nenosí.

„To by mě moje žena hnala. Máme malý byt. Můj jedenáctiletý syn má jen v teráriu dva pískomily. Ale zvířatům se věnovat do budoucna nechce, to vím naprosto jistě. Má toho plný zuby. V zahradě totiž odmala trávil spoustu času. Je spíš technický typ. Na čtyřletou Adélku zvířátka ještě platí. Z té bude samozřejmě Miss World. To přece říká každý otec, který je zamilovaný do své dcery,“ směje se Petr Fejk.

Během soutěže byl jako na trní. Hezké počasí totiž přilákalo do zoologické zahrady jenom v sobotu asi dvanáct tisíc lidí. „To je kalamitní návštěva. V takových dnech obvykle bývám v zahradě, a tak jsem trošku nervózní. Fronty jsou všude: u parkovišť, u pokladen, u Indonéské džungle, na kterou jsou návštěvníci zvědaví, i u pavilonu goril, kam to všechny táhne za malou gorilkou. Na jaře už bude chodit ven. Navíc otevřeme dětskou zoo, která bude pojatá jako miniaturní selský dvůr, a také Vodní svět. Záplavami nejpostiženější část zahrady se tak promění v iluzi panenské přírody. Návštěvníci budou chodit po můstcích a pěšinkách kolem plameňáků, tapírů, kapibar nebo pelikánů, po ostrůvcích se budou prohánět opice,“ vypráví.

S návštěvností pražské zoo je ředitel spokojený. „Je rekordní. Loni jsme dosáhli skoro milionu návštěvníků a já očekávám, že letos to bude ještě víc,“ pochvaluje si. Hlavu mu dělají jen parkovací plochy. „Poskytli jsme dokonce i pozemky zahrady, ale už se nemáme kam vejít. Teď nám musí pomoci magistrát, sami to nezvládneme. Je to opravdu vážné. Ve dnech vysoké návštěvnosti kolabuje celá příjezdová Trojská ulice. A přece nebudu bránit lidem chodit do zoo jenom kvůli tomu, že nemám parkovací místa,“ říká.

Na loňský rok dlouho nezapomene. Vydal ze sebe prý veškerou energii. „Není proud a ani čas energii čerpat. Příští týden pojedu na čtyři dny jenom s dětmi lyžovat. Postupně, krůček po krůčku, se to nějak stabilizuje. Ale nikdy jsem nedřel tak jako letos,“ dodává Petr Fejk.