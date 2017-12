U Krainové se nadělovaly neštovice, Vondráčková slavila několikrát

Blogerka, herečka a moderátorka Nikol Štíbrová letos poprvé slavila Vánoce v roli maminky. “Tak my vám přejeme hezký Vánoce. Je jasný, že do svátků plnejch klidu a pohody to bude mít opět daleko, ale důležitý je se nepo... Žejo... I když tady Mates zrovna není ten správnej příklad vlastně,“ napsala na Instagram.

Také modelka Simona Krainová si pohodové svátky moc neužila. „Taky nestíhám, řeším milion věcí na poslední chvilku a do toho všeho si Maxík usmyslel, že od minulých Vánoc nebyl nemocný, a tak nám nadělil pod stromeček neštovice... Teda spíš asi Brunkovi. Naše muchomůrka. Takže nohy nahoře fakt nemám,“ napsala ke snímku modelka.



Zato zpěvačka Lucie Vondráčková, která tráví už několikáté Vánoce v Kanadě, slavila hned několikrát. „Adam má svátek a Matymu je 6. Letí to všechno jako tahle ledová dráha... !!! Krásné Vánoce a všem Adamům a Evám jen to nej! Vaše Lucie.“

Moderátorka, bývalá miss a od letoška dvojnásobná maminka Lucie Křížková připojila na Vánoce i jednu smutnou vzpomínku na zesnulého tatínka. „Přesně před rokem tatínek říkal, jak se těší, že nás bude příští Vánoce o jednoho víc. Není. Život za život. Přeji vám, abyste dnes byli s těmi, které máte rádi. Věřím, že sami víte, že to je dnes to nejdůležitější. Klidné Vánoce!“

Dvojnásobnou maminkou je od letoška i operní pěvkyně Andrea Kalivodová, která již tradičně na Vánoce posílá fanouškům i novoroční zdravici: „Mějte se moc dobře! A nejen o Vánocích!“

Video pozdrav pak nachystala miss a zpěvačka Jitka Boho. „Chtěla bych vám popřát, abyste Vánoce strávili se svými blízkými, abyste cítili pohodu, i když si to říkám stále, tak někdy stresuju a hodně uklízím, vařím a stresy třeba přivolávám, ale vím, že nejdůležitější je zdraví a to přeji i vám,“ vzkázala maminka dcery Rosálky prostřednictvím YouTube.

A co popřál svým věrným příznivcům zpěvák Karel Gott? „Krásné prožití vánočních svátků, mějte se nádherně při vánoční hudbě, mějte se rádi a do nového roku vám přeju hodně pevného zdraví a štěstí!“