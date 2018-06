České a slovenské vítězky soutěží krásy oslnily Vary

Rozruch svými půvaby vyvolaly především Miss Slovensko Veronika Husárová a vicemiss Romana Škamlová s Kristínou Valuškovou.

Vedle ještě neokoukaných slovenských krásek se ale nenechaly zahanbit ani naše missky Jana Doleželová či Kateřina Smejkalová, takže bylo opravdu na co koukat.

I prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška si na tu podívanou našel čas, aby si nakonec od Beaty Rajské převzal cenu coby nejlépe oblékaný muž. "Shodly jsme se na tom jednohlasně se všemi modelkami," složily se krásky v čele s návrhářkou Bartoškovi poklonu.



Nosková: Byla jsem anorektička

Zase o něco červenější účes na party představila zpěvačka a exSuperStar Míša Nosková. Navíc ho pěkně sladila se starožitnými šperky z českých granátů, které se v jejich rodině dědí už několik generací.

Dokonalé postavy modelkám prý nezávidí, i když sama s váhou zápasí téměř nepřetržitě. "Jako bývalá anorektička jsem to přestala řešit, protože si nechci znovu ubližovat. Vím, jak nebezpečné to je," vysvětlila Nosková iDNES.cz. "Na jaře kvůli alergiím vždy oteču a přiberu, ale přes léto to shodím a splasknu bez jakýchkoliv diet," dodala.

Letos musí shazovat především do kostýmu Čardášové princezny, své první hlavní muzikálové dole, kterou začne zkoušet hned po prázdninách.