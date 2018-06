Česká vicemiss spí se Slovenkou

FOTOGRAFIE ZDE

Petra si oblíbila také další děvčata. Rozumí si především s miss Thajska, Polska, Kazachstánu a Ukrajiny.

"Atmosféra mezi dívkami je přátelská," píše Petra.

Přípravy na finálový večer vrcholí, dívky trénují mimo jiné i píseň "O this beautiful World", kterou zazpívají při finálovém večeru. Ve středu se dívky zúčastnily výstavy Expo 2005 v Nagoy.

Do Prahy Petra přiletí večer den po finále.

"Kromě nosu, na který nejsem moc hrdá, se budu snažit zaujmout vším, čím to půjde...ale proboha, ať to nevyzní, že chci vyhrát přes postel," řekla Macháčková iDNES před odletem. "Potěšilo by mě, kdybych se dostala mezi patnáct nejhezčích, ale myslím, že moc šancí na umístění nemám," uvedla. - více zde