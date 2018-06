Česká Turnerová touží po oceánu

Osmašedesátiletý Čejka má o svém snu jasné představy.

"Již jsem to zažil a moc se mi to líbilo. Chtěl bych opět být na nějaké velké lodi nebo parníku a mít domov na vodě. Je to úžasné, žijete ve stejné kabině, ale přesto se probouzíte vždy na jiném místě. Baví mě i výlety na pevninu," rozplývá se Jaroslav Čejka.

Vzhledem k tomu, že se však starostlivě stará o svou dnes již stodvaletou maminku, jeho přání se mu zatím zřejmě nesplní. Navíc nedávno ztratil svého psího miláčka Kalinu, takže v nevelkém bytě na pražském Smíchově drží smutek.

Byt je tak maličký, že aby se tam vůbec vešel, musel většinu svých kompletních kostýmů a stovek doplňků uskladnit v bývalé prádelně na Homolce. "Je jich tam tolik, že i Kalina často mívala problém se jimi proplést, a to nebyla nijak velká," vzpomíná se smutkem v tváři mim.