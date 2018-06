Česká studentka americké vojenské školy už je kadet major

Lovětínská přišla do Spojených států v roce 1992 s otcem, který pracoval na českém velvyslanectví ve Washingtonu. Podle listu stěží uměla mluvit anglicky, ale jako vnučka vysokého důstojníka české armády tíhla na americké střední škole k programům zahrnujícím létání vrtulníkem a střelbu.Po vstupu do vojenské akademie, k němuž nepotřebovala americké občanství, ale zato hodně peněz, se podřídila disciplíně a tvrdému, stresujícímu výcviku. Potěšení jí působilo také studium politické teorie, jak řekla listu, od "Platóna a Aristotela po Marxe a Hegela". Ráda se také účastnila hodin námořních věd a dějepisu.S jedním z kadetů, Michaelem Cribbem, se přitom seznámila blíže a nyní plánují svatbu, ovšem až na 15. prosince 2001. Život pro ně nebude snadný. Cribb pracuje ve Fort Stewart v Georgii, Lovětínská už s americkým občanstvím má být koncem roku převelena k námořní pěchotě, ale místo, kde bude sloužit, ještě nezná.Mezi největší výzvy, kterým musela kadetka čelit, byly peníze na školné a poplatky. Za dobu jejího studia vzrostly z 15.200 (608.000 Kč) na 18.500 dolarů (740.000 Kč) ročně. I v této věci se jí dostalo pomoci. Langhorne Motley, bývalý student akademie aněkdejší vysoký pracovník amerického ministerstva zahraničí, sehnal 113 bývalých studentů, kteří finančně pomohli."Zdá se, že je to věc, která se stává jen v filmech. Nevím, zda si moji pomocníci uvědomili, že mi dali více než peníze na školu. Dali mi celý nový život," řekla Lovětínská podle The New York Times.