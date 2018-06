Češka se dostala do první patnáctky

Druhou nejkrásnější dívkou na světě se stala Claudia Julissa Cruz Rodriguezová z Dominikánské republiky, třetí je Miss USA Nancy Randallová.

"Holky a někteří organizátoři mi celou dobu říkali, že v Top 15 bude, ale já jsem tomu až do vyhlášení nevěřila," vzkázala Jana z Číny hned po skončení soutěže. "Jsem šťastná, že jsem celý měsíc v průběžných soutěžích nebojovala zbytečně. Top 15 je krásný zážitek."

Vůbec poprvé se do soutěže mohli zapojit diváci. Poslané hlasy po internetu, či přímo v průběhu finále telefonicky a přes SMS se přepočítávaly na počet obyvatel. Zapojit se však mohli jen v zemích, ve kterých se vysílal televizní spot představující všechny soutěžící. V České republice se však z finančních důvodů nevysílal.

"Pro mě je to možná trochu škoda, protože mě tu porota vybírala mezi nejlepší v nejrůznějších průběžných soutěžích," napsala před pár dny Jana z Číny.

Do Top 15 se dostalo pět dívek vybraných z doprovodných soutěží (Miss Beach, Miss Talent , Miss Sport, Miss Fashion), které se konaly během měsíce příprav. Desítku vybrala veřejnost. "Jana postoupila právě díky hlasům diváků," vysvětlila iDNES její manažerka Jana Dvořáková z agentury APK./2.

Z nejkrásnější patnáctky potom porota vybrala pět dívek, mezi které už se Češka neprobojovala. Třiadvacetiletá Doleželová se po měsíci vrátí domů v pondělí. "Čínská kuchyně mi bude doma chybět, Číňané jsou bravurní kuchaři," napsala Jana.

Jana je krásná i chytrá



Jana byla v Číně úspěšná v několika doprovodných soutěžích. Díky svým půvabům končila obvykle mezi deseti až dvaceti nejlepšími dívkami. Avšak nejdál - až mezi pět finalistek - se dostala v soutěži o přidělení peněz na studium, při níž rozhodovala inteligence.

* Ve finále soutěže o studijní stipendium nakonec vyhrála dívka z Jamajky, také farmaceutka. Co rozhodovalo?

V této soutěži rozhodují každý rok argumenty uvedené v oficiální žádosti a pak také rozhovor o studiu s porotou. Stipendium by se mi hodilo, protože na Farmaceutické fakultě začínám dělat rigorózní práci , pokud ji následně obhájím, budu doktorka farmacie.



* Kdo měl být Miss World?

Přála jsem dívkám s přirozenou krásou a inteligencí, například Australance či Italce. Obě mají navíc přátelskou povahu. Australanka navíc bodovala v soutěž Miss Beach a Italka zase překrásně zpívala v soutěži Talent show. Hlasovaly jsme o vítězce mezi sebou a vyhrála Australie. Já ale nakonec volila Italku a pokud vím, tak pro ni hlasovala většina holek...



* S kterou dívkou, či dívkami, jste si nejlépe rozuměla?

Nejlépe jsem si rozuměla s dívkou z Chile a Kolumbie. Velmi přátelská byla také Italka. Pro chvíle odpočinku bylo příjemné promluvit pár slov česky s dívkou ze Slovenska. Bohužel jsme se ale skoro vůbec nepotkávaly, protože Slovenka bydlela na jiném patře a byla v jiné skupině. Měly jsme zcela odlišný program.



* Co se Vám během pobytu v Číně nejvíc líbilo? Co všechno jste viděla?

Bohužel jsme se v Číně nikam nepodívaly, což mě velmi mrzí. Těšila jsem se na Peking, Zakázané město a Velkou čínskou zeď. Celý měsíc jsme ale byly jen na ostrově. Na cestování nebyl čas právě kvůli celosvětovému hlasování, protože jsme téměř každý den natáčely dokumenty do televize. Na ostrově jsme alespoň navštívily Muzeum motýlů, Muzeum mořských živočichů, Chrám, Chráněnou přírodní oblast- botanickou zahradu.

