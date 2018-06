Další úspěch českých modelek: Trefilová z Kojetína je na obálce Vogue

Modelingové soutěže nezaručují automaticky úspěch ve světě módy. Mohou být dobrým odrazovým můstkem, ale často končí jen naplněním slíbeného kontraktu a dívka tím končí.

Zatím se ale prosazují modelky, jež žádnou soutěží neprošly. To se teď daří třeba osmnáctileté studentce gymnázia z Kojetína, která už se objevuje na nejdůležitějších světových přehlídkách a obálkách prestižních časopisů.

Rodačka z Hané se stala hvězdou doslova přes noc. Na týdnech módy v New Yorku, Miláně a Paříži získala prestižní exkluzivitu, kdy si modelku vybere určitá značka a ona pak jde jen její přehlídku. V New Yorku to byla značka Calvin Klein, v Miláně pak Versace.

„Donatella Versace byla z naší rodačky tak nadšená, že v den show doslova vytapetovala oficiální Versace stránky Facebooku a Instagramu několika fotkami Niki,“ říká Martin Záhumenský ze slovenské agentury Focus model management, která Trefilovou zastupuje.

Niki Trefilová (druhá zprava) s Donatellou Versace (vpravo)

Objevila se už i na titulní stránce portugalské mutace časopisu Vogue a září na dvanácti stranách aktuálního vydání francouzského Vogue, do kterého se dostalo zatím jen minimum Češek.

Česko tak má po Karolíně Kurkové, Evě Herzigové a Haně Soukupové další žhavé želízko aspirující na post světové ikony modelingu. Niki totiž zastupuje stejný agent, který v minulosti vybudoval právě kariéru Herzigové.