Česká Miss zvolí slovenskou kolegyni

FOTOGRAFIE KATKY ZDE

Spolu s Kateřinou budou posuzovat krásu, šarm a inteligenci dvanácti finalistek například Milan Lasica, topmodelka Adriana Sklenaříková a její manžel francouzský fotbalista Christian Karembeu, Marek Vašut, Jiří Bartoška, Marek Vašut, Arash, Natasha Bedingfield či členky skupiny Blackmilk.

Také na Slovensku budou mít tak jako u České Miss hlavní slovo diváci, kteří budou rozhodovat o vítězce pomocí sms zpráv a telefonátů.

"Už se do Bratislavy těším. Bude to pro mě zase něco zcela nového. Chci být při posuzování dívek co nejpřesnější a nejobjektivnější, vždyť na konci února jsem sama byla v opačné roli," řekla první Česká Miss.

Tentýž den, kdy volí Slovensko svou Miss, se v Karlových Varech koná také druhá letošní volba královny krásy - Miss ČR. - vše o Miss ČR čtěte zde

VŠE O ČESKÉ MISS ČTĚTE ZDE