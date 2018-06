Česká miss zná finalistky, bodují brunety a jmenovkyně Maláčové

"Pro mě je to jeden z nejnáročnějších dnů, protože vybrat ze čtyřicítky dívek těch dvanáct nejlepších je opravdu složité. Proto jsem ráda za každou radu," řekla iDNES.cz ředitelka soutěže Michaela Maláčová, která o konečné finálové sestavě rozhodovala společně s dalšími porotci, mezi nimiž byla i úřadující Česká miss Iveta Lutovská.

Poměr blondýnek a brunetek je letos ve značné nerovnováze. Jednoznačně vedou dívky s tmavými vlasy. "Raději pustím dál víc tmavovlásek, když na to mají. Upřednostňovat dívky jenom proto, že jsou blondýny nemá cenu. Nedělám to," dodala Maláčová.

Tereza Maláčová Veronika Machová

Nový ročník České miss ozdobí i jmenovkyně ředitelky soutěže Tereza Maláčová. Svoje příjmení brala při vstupu do soutěže spíš jako nevýhodu. "Měla jsem strach, že bych mohla být zatracována za toto příjmení, nečekala jsem, že se dostanu mezi dvanáct nejlepších," řekla čtyřiadvacetiletá studentka medicíny.

"Je to náhoda, já jsem se té dívky ptala, jestli máme společné kořeny, tak možná někam dozadu to míří. Já si ji nepamatuji, nicméně do finále patří, přestože se jmenuje Maláčová," upřesnila Michaela Maláčová.

Finálový večer mladší ze soutěží krásy proběhne příští rok na jaře. Přímý přenos se přesune z ruzyňského letiště do karlínské tovární haly a celý přenos bude řídit slovenský režisér Pepe Majeský, který již několik let režíruje soutěže krásy na Slovensku.

"Přímý přenos chceme připravit o něco jiný a lepší, než byl v minulých letech," zdůraznila už dřív Maláčová.

Druhou českou soutěží krásy je Miss České republiky. Její letošní vítězkou je Aneta Vignerová, která se před několika dny vrátila ze soutěže Miss World. Do finálové patnáctky se sice neprobojovala, podle svých slov si ale odnesla zážitky na celý život. Návrat z Jihoafrické republiky ale měl hořkou příchuť - kufr Vignerové, v němž byly šaty a další cennosti v hodnotě čtvrt milionu korun odletěl do jiné země. - Vignerová se vrátila z Miss World chudší o čtvrt milionu