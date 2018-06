Miss Machová o vztahu s hokejistou Červenkou: Je to velká láska, vracím se do Omsku

Machová se s Červenkou zná poměrně krátce, ale zamilovanost byla natolik silná, že misska v lednu odletěla za svým milým rovnou na dvanáct dní.

Byla to její první cesta na Sibiř, ale Rusko ani ruština nejsou Veronice cizí. Maminka úspěšné krásky totiž z Ruska pochází. A dá se říct, že ruština je Veroničiným druhým rodným jazykem.

Podle slov Veroniky mamince nevadí, že její dvacetiletá dcera odlétá do Ruska již podruhé a skoro na celý měsíc. "Maminka vždycky říká, dělej to, co cítíš, a tak, jak to cítíš. Už před prvním odletem do Omsku jsem prostě cítila, že se chci s Romanem co nejdřív vidět, být s ním. A to šlo jedině tehdy, když za ním odjedu. Bylo to všechno velmi přirozené a nenucené. Upřímně mi přijde, že se s Romanem známe už pár let, ne pár měsíců," odkrývá své soukromí Machová.

Veronika Machová a Roman Červenka

"S Romanem jsem krátce a v Omsku jsme trávili dny hlavně spolu. Jednou jsme byli na večeři s rodinou Vampolových, ale ostatní večery jsme trávili sami. Den vypadal většinou tak, že Roman odešel ráno na trénink, kolem oběda se vrátil domů a potom jsme měli čas už pro sebe. Často měl Roman taky zápasy, nenechala jsem si ujít ani jeden," popsala Machová svou první cestu do Omsku, kde zažila i pořádnou ruskou zimu.

"Přes den bylo venku i minus třicet stupňů, ale tam je zima odlišná. Všichni jsou na ni připraveni, je to prostě Sibiř, tam jsou takové teploty na denním pořádku. Základem bylo nezdržovat se na ulici příliš dlouho a mně stačilo opravdu pár minut."

Veronika Machová v Omsku chodila na zápasy a setkala se i s Jaromírem Jágrem

Loňská Česká Miss World nyní strávila v Čechách necelý měsíc a zařídila si všechny potřebné věci i práci tak, abych mohla zase odjet. "Teď odlétám do Ruska na tři týdny, pak budu v měsíc v Čechách. Práci mám domluvenou na data, až se vrátím," upřesnila své nejbližší plány Machová.