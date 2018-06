MISS POD LUPOU: Muži mi nejvíc chválí oči, říká miss Skoumalová

KDO MI ŘÍKÁ, ŽE JSEM KRÁSNÁ

Doufám, že se líbím hlavně mužům, byť kompliment od ženy také potěší. Ale víc mě chválí muži.

CO SI OD MISS SLIBUJI

Slibuji si od svého titulu zkušenosti, zážitky, myslím, že budu mít na co vzpomínat.

JAK JSEM ŽILA PŘED MISS

Žila jsem hlavně jako studentka, která chodí do školy. Uvidíme, jak se to změní. Už teď se to hodně změnilo. Pocházím z Ostravy, ale vyrůstala jsem i u babiček na vesnici. Život ve městě je sice fajn, ale musím přiznat, že mě to víc táhne na vesnici.

JÁ A VZTAHY

Jsem zadaná a věřím, že se na tom nic nezmění. Osobně se o partnera dělit nehodlám.



CO MÁM NA SOBĚ RÁDA A CO NE

Jsem introvert, takže se občas zavřu do sebe, ale jinak jsem se svými vlastnostmi spokojená. A pokud jde o tělesné proporce, myslím, že mám hezké oči, chlapi se mi do nich často dívají, a nedostatky občas vnímám na svém těle, stane se, že se má postava někomu nelíbí, ale každý jsme nějaký.

KOLIK UTRÁCÍM ZA KOSMETIKU

Normálně jako každá ženská. Občas se něco musí dokoupit. A kdybych to měla nějak zprůměrovat, vychází to třeba na stovku měsíčně.

MISS POD LUPOU: Česká Miss World Tereza Skoumalová / fotograf: Lenka Hatašová / make-up: Monika Navrátilová / styling: Karolína Drössler / Iron Fist, Tally Weijl, Zara, Mohito

ZA CO JSEM VDĚČNÁ

Asi sama za sebe a za rodinu. Za to, jaká jsem. A věřím, že taková zůstanu.

CO BYCH CHTĚLA ZMĚNIT

Jsem ráda za to, jak se věci dějí teď. Samozřejmě, je vždycky co měnit, ale vždy je to také o lidech, kteří si sami musí říct, co mohou změnit. Osobně mě pochopitelně změnila puberta a pak odchod do Prahy, kdy jsem se víc osamostatnila. Starám se třeba o účty, i když se o ně částečně dělím s rodinou a přítelem.