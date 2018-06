Česká Miss World: Na vítězství jsem nepomyslela

ČTĚTE TAKÉ:

Titul Miss World získala poprvé v historii Češka

Proč triumf Češky nikdo v Česku neviděl

Následující rok stráví Taťána cestami po světě, kde ji budou jako držitelku nejprestižnějšího světového titulu krásy přijímat důležité osobnosti. "Věřím, že to bude změna pozitivní," řekla novinářům na své první tiskové konferenci ve Varšavě.

"Vždycky jsem chtěla hodně cestovat a teď si toho užiji. Těším se do Ameriky, Afriky a dalších kontinentů, na práci v charitě, nové zážitky a poznávání zemí," dodala.

Domnívá se, že mezinárodní porotu zaujala především tím, že byla přirozená a stále veselá. Velkou předností prý byla také dobrá znalost angličtiny. "Mohla jsem si povídat s porotci, lidmi kolem soutěže a také s ostatními dívkami," prozradila.

Na vítězství prý nemyslela

Na to, že se z modrooké blondýnky z Opočna stala světová celebrita, si Taťána začíná teprve zvykat. "Teprve mi to všechno dochází, bylo to opravdu velké překvapení... Už jsem to prožila na Miss ČR, kam jsem se sama přihlásila, ale teď je mnohem víc povinností a také lidí kolem," popsala.

V Polsku prožila Kuchařová společně s další více než stovkou krásek z nejrůznějších koutů světa měsíc. Její největší přítelkyní mezi soutěžícími se stala Estonka, s níž bydlela. Za favoritku považovala dívky z Venezuely a Indie. "Doufala jsem, že postoupím do užšího výběru, na vítězství jsem ale nepomyslela," podotkla nová Miss World.

Rodiče: Sestry si ji moc neužijí

V Polsku nechyběli ani Taťániny rodiče a prezident Miss ČR Miloslav Zapletal. "Mrazilo mě na zádech," popsal její otec Lubomír Kuchař okamžik, kdy se sálem varšavského Paláce vědy a kultury neslo, že vítězí dívka z České republiky.

"Je to nepopsatelný zážitek, vůbec to nejde vyjádřit," dodala se slzami v očích maminka nové Miss World rovněž Taťána Kuchařová. Očekává, že svou dceru teď příliš neuvidí. "Bude hodně cestovat, bude se věnovat charitě a její sestry si ji moc neužijí," připustila.

Byla by prý ráda, kdyby Taťána dokončila střední školu a dále pokračovala ve studiu. "Pro Táňu bylo vždy prioritní studium. Udělá jistě všechno proto, aby dokončila čtvrtý ročník, aby se dostala na vysokou školu. Ale to se vše ještě uvidí."

Škola musí počkat

Podle prezidenta Miss ČR Zapletala ale bude muset škola zřejmě počkat. "Teď se jí hodně změní život. Stráví rok cestami - hlavně charitativními. Bude cestovat po celém světě, bude se setkávat s politiky a čeká ji sláva. Věřím, že se zařadí mezi ty, kteří proslavují Českou republiku," řekl.

V absolutní vítězství Češky v soutěží Miss World prý nedoufal. "Čekal jsem ale, že Taťána bude mít úspěch, protože kromě toho, že je opravdu krásná, tak je krásná i zevnitř. Není to náhoda, že vyhrála," poznamenal.

Taťáňa bude mít během příštího roku hlavní sídlo v Londýně, odkud bude s organizátory Miss World vyrážet na charitativní akce do celého světa a pracovat pro řadu nových obchodních partnerů.

Do Londýna odlétá Kuchařová už v pondělí, v průběhu příštího týdne se pak vrátí do Prahy v doprovodu prezidentky Miss World Julie Morley.