Česká Miss World Machová: zradily ji plavky a odhalily víc, než chtěla

Krásky vyrazily do továrny na výrobu minerálních vod v Kyselce, aby převzaly šek na roční pitný režim pramenité vody. Výlet se začal vyvíjet slibně již cestou z Prahy do lázeňského města. Na benzince v polovině cesty se totiž letošní Česká Miss Jitka Válková a Česká Miss World Veronika Machová náhodou potkaly s asi dvaceti členy Policie ČR, kteří byli na cestě na důležité policejní cvičení.

"Tolik policistů pohromadě jsem ještě neviděla," prohlásila Machová. Foto jako vystřižené ze školních lavic bude pro obě památkou a důkazem netradičního zážitku. Carmen Justová, Miss Vitalita, o zážitek přišla, bydlí totiž v Sokolově a tak do Varů dorazila po vlastní ose rovnou odtud.

Dobrodružství pro dívky pokračovalo v Kyselce, kde je čekal křest nové aseptické linky minerálních vod. Dívky se převlékly do stylových plavek, čímž vzbudily pozdvižení mezi přítomným technickým personálem. Následným pózováním na vysokozdvižných vozících, které převážejí palety s minerálkami, rozruch v továrně skončil a provoz se tak mohl vrátit ke svému všednímu zajetému životu.

Vrcholem výletu byla návštěva wellnes centra hotelu, kde na dívky čekal relax v podobě koupelí ve vonné lázni a masáží. Tady také převzaly šek na roční pitný režim, který si pak z legrace musely vylovit z vody. A právě skok do vody se stal osudným blonďaté krásce, která nás bude letos reprezentovat na prestižní soutěži Miss World, Veronice Machové. Ačkoli si po celou dobu skotačení v bazénu bedlivě hlídala poněkud neposlušný horní díl plavek, při skoku do vody jí sklouzl a odhalil obě bradavky.

Půvabná Veronika, která se pyšní ryze přírodními ňadry, si ovšem z podobných věcí velkou hlavu nedělá. Víc ji třeba trápí, že je život v Praze dražší než v rodných Rokycanech a je ráda, že ji rodiče vedli k tomu, aby se naučila s penězi hospodařit. Sama má ještě jednu radu na to, jak ušetřit. "Když jdete někam s chlapem, který placení zajistí, tak to tady s tou drahotou není zase tak hrozné," míní.

Tuhle radu ale říká s úsměvem, je totiž už dva roky zadaná a nabídky na večeře či jinak cílená rande radikálně odmítá. "Najednou mají všichni zájem, ale je to na mně se bránit. Znám třeba někoho dva roky a za tu dobu mě sotva pozdravil a najednou mi napíše na facebook, jak mi to sluší a tak podobně. Jako bych snad vyhrála deset milionů. Nevím, proč mají najednou muži takový zájem, asi je dobré říct: mám missku," přemítá Machová. Nebojí se prý, že by díky úspěchu v soutěži přišla o lásku. "Se svým přítelem se nerozejdu, je to skvělý kluk," tvrdí. "Někdo si klepe na hlavu, když se dozví, že je mu teprve dvacet, ale je rozumný a na svůj věk se rozhodně nechová," uzavírá Machová.