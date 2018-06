Kalousová o taktice na Miss: Rvát se dopředu, být vidět a nedržkovat

„Mám dilema, na finálový večer jsou ušité dvoje šaty - černé a bílé. Beru si oboje a rozhodnu se až na místě podle konkurence,“ vysvětlovala Kalousová, která poveze dva plné kufry.

Česká Miss World se na světové finále těší a zároveň má z toho respekt. Kvůli zlepšení kondice začala běhat a více se věnuje také thai-boxu. Od starších kolegyň už dostala několik dobře míněných rad.

„Rvát se dopředu, být vidět a nedržkovat! Zkrátka nebýt ta, která jde proti proudu, i když to zase neznamená, že bych si měla nechat všechno líbit,“ vysvětluje brunetka.

Jako jedna z mála adeptek na světový titul soutěže krásy je bez vylepšení plastickými chirurgy. Jako handicap to rozhodně nebere. „Jsem spokojená s tím, co mám. Jasně, že větší prsa bych chtěla, ale nechci to tak moc, abych do sebe nechala řezat,“ prohlásila.

S tím souhlasí také návrhářka Beata Rajská. „Jestli bude vítězka, je věc politiky a peněz. Plastičtí chirurgové na soutěžích krásy velmi profitují, naše Andrea je ale přirozená a krásná.“

Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová v národním kostýmu na světovou soutěž krásy

Návrhářka před časem strávila v Číně delší dobu, sází tedy na to, že tuší, co by na porotce mohlo zabrat.

„Červené šaty jsou po vzoru čínských nevěst, které se podle tradice vdávají v červené. Puntíkaté jsou pro charitativní účely, kde nevítězí ta víc ‚vykozená‘, ale ta víc decentní. Šedé šaty zase vypadají jednoduše, ale jsou ručně posety 4600 kamínky od Swarovského,“ vysvětlovala koncept rób, které pro Andreu navrhla.

