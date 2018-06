Česká Miss World Kalousová: S Leošem Marešem nic neproběhlo

Jaké byly první dny po soutěži?

Jsou pro mě celkem náročné, rozhovory, focení. Také dostávám několik set zpráv od fanoušků i kamarádů. Chtěla jsem všem odpovědět, ale zatím nestíhám. Jinak se strašně těším domů na rodinu i kamarády. Prý pro mě připravili překvapení ve škole.

Co škola, neplánujete ji přerušit?

Ne, pro mě je to teď priorita číslo jedna, protože nechci mít jen základní vzdělání. Budu mít individuální plán. Všichni mi hodně vycházeli a vycházejí vstříc, za což jsem hrozně vděčná.

Studujete Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí. Potkáme vás jako sestřičku?

To netuším. Jednou bych chtěla jako můj brácha studovat psychologii. Ve škole mě teď hodně baví praxe. Píchání injekcí mi není cizí. Těší mě a baví pomáhat lidem, ale jestli jednou budu sestřičkou, to nevím. Je to ještě dlouhá cesta.

Mluvíte o tom, že vám vycházejí všichni vstříc. Necítíte tedy žádnou zášť?

Věřím tomu, že většina zpráv je upřímných a závist a nepřející lidi si raději nepřipouštím. Ani rivalita v soutěži nebyla. S holkama jsme toho užily před finálovým dnem hodně a se všemi jsem hezky vycházela, jsem takový typ. Samozřejmě jsem se s některými bavila víc, ale všechny mi pak přišly gratulovat, což jsem ocenila.

Měla jste tip na vítězku?

Já jsem si správně Nikol tipla. Už je to profesionálka, je to vidět, že má zkušenosti. Já jsem zatím nic nedělala. Přihlásit se na Miss napadlo mojí vychovatelku z internátu a musela mě přemlouvat. Já jsem si nevěřila, protože jsem nevěděla, jestli jsem dostatečně hezká. Pak jsem šla na casting a říkala si: stačí vyhrát tohle kolo. A najednou to dopadlo takto. Pro mě to druhé místo znamená mnoho, protože si mě zvolili diváci.

Co nervozita?

My jsme měli tolik generálek, že jsem na finále k tomu přistupovala stejně jako k těm generálkám. Na první generálce jsem byla paradoxně nejvíc nervózní, ale pak se člověk otrká.

Říkáte, že jste o Miss či modelingu nesnila. Co tedy před soutěží bylo vaší prioritou?

Hodně sportuji, plavu, běhám, ale nejvíc mě chytl thaibox. Trenér říkal, že když nevyjde miss, tak mě naučí pořádně boxovat, ale teď by se mi křivý nos nehodil.

Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová. Make-up a vlasy: Pavel Kortan.

Myslíte si, že tuto branži ustojíte? Jak vnímáte třeba média a vaši údajnou aféru v hotelu s Leošem Marešem?

Nic skutečně neproběhlo, i když se to šušká či píše. Pochopila jsem, jak funguje bulvár. Dost jsem se bála, že mi to sníží šance. Ale moji blízcí mi věřili, že to tak nebylo, což je pro mě důležité. Jinak věřím, že tuto branži ustojím, i když nejsem příliš průbojná. Myslím, že jsem celkem bystrá a rychle se učím.

Když mluvíme o slavných osobnostech, překvapil vás někdo?

Každá osobnost z televize je ve skutečnosti jiná, diváci o nich mají zkreslené informace. Pro mě to jsou lidi, co něco dokázali a to obdivuji. Já mám opravdu ráda Ivu Kubelkovou. Je neuvěřitelně sympatická, milá a hlavně nás všechny hodně podporovala.

Jste bez partnera, takže pověstná missí nemoc vám nehrozí. Vnímáte to jako výhodu?

Myslím, že tyto rozchody jsou z důvodu, že jsme mnohdy ještě mladé, či ten partner neunese slávu a to, že se jako holky měníme. Já sama cítím, že jsem se za ty tři měsíce změnila. Pro mě bylo třeba hodně těžké si zvyknout, že na mě všichni koukají v plavkách. Ale už jsem se toho zbavila. Už nejsem stydlivá, ale přesto raději budu předvádět oblečená. Odhalování v plánu rozhodně nemám, to je už moc.

Takže máte hranice, za které nepůjdete?

Mám určité meze. Pokud by někdo chtěl, abych zhubla kvůli práci 10 kilo, do toho bych nešla, to je blbost. Snažím se hlavně stát nohama na zemi. V soutěži jsem chtěla uspět, to bych lhala, kdybych říkala něco jiného, ale jsem pořád z toho upřímně v šoku. Ještě mi ten úspěch pořád nedošel.