Miss Kovandová: Musím začít cvičit, zadek se mi třepe

„Přestěhovala jsem se zpět na Moravu především proto, že tady se cítím být doma. Moravu miluji a v Praze jsem se necítila moc dobře. Jedním z hlavních důvodů byl i přítel, se kterým momentálně bydlím. Je to ale samozřejmě jiné, než když jsem bydlela v Praze. Především v tom, že teď jsem hodně na dálnici D1 a neustále na cestách. Taky už nejsem tolik vidět. Naštěstí se mi však klienti, kteří se mnou byli spokojeni, ozývají stále, a tak mám práci pořád a za to jsem vděčná,“ říká Kovandová.

Po soutěži se odstěhovala od rodičů a naprosto se osamostatnila. Titul České Miss World jí leckde otevřel dveře. Ale každý rok se objeví nová dívka s tímto titulem, takže se i Kovandová musí snažit, aby nezapadla. Začala proto pracovat i na své postavě, ačkoli nikdy nebyla vyznavačka fitness.

„Začínám svůj život s fitness, ale je to pro mě hrozně těžké. Nikdy jsem nic nedělala, takže teď se donutit vstát a něco dělat je pro mě někdy vážně nadlidský úkol. Ale je to potřeba, bohužel už ano,“ říká modelka. „Můj cíl je především vytvarovat spodní partie, tedy zadek a stehna. Mám už totiž pocit, že se mi to celé třepe. Vedle toho miluji blbnutí ve vodě, které je pro tělo taky fajn, takže mě můžete vídat i v bazénu,“ dodala.

Vedle modelingu se teď chystá vrhnout hlavně na studium. „Mám spoustu přehlídek a také mě teď čekají opět přijímací zkoušky na moji vysněnou vysokou školu. To je na jaro priorita číslo jedna,“ dodává Kovandová.