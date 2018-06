MISS POD LUPOU: Nová Česká Miss World Domanská chce být zubařkou

Kdo mě přihlásil do České Miss

Do soutěže jsem se přihlásila sama, byl to můj sen už od dětství. Sledovala jsem soutěže krásy mnoho let a vždycky jsem to chtěla zkusit. Na soutěž jsem se nijak zvlášť nepřipravovala. Chodila jsem cvičit, ale je to součást mého života, takže žádné speciální přípravy to nebyly. Už jako malá jsem se zúčastňovala různých soutěží ve zpěvu a hře na klavír. Později také několika soutěží krásy. To mi hodně pomohlo a z vystoupení jsem neměla takovou trému.

Koho jsem tipovala na vítězství

Měla jsem víc favoritek, protože každá z finalistek byla něčím zajímavá. V těchto soutěžích bývá časté, že i dívka, která není médii považována za favoritku, může během finálového večera zazářit a umístit se. Proto jsem žádnou z holek nepodceňovala a dávala jsem šanci všem.

Jak na úspěch reagovala má rodina a přátelé

Samozřejmě byli šťastní, že se mi splnil můj velký sen. Podporovali mě už od dětství ve všem, co dělám. Dodávali mi odvahu a snažili se mi vždy poradit. Už jsem měla čas úspěch i oslavit. Slavila jsem v pátek s kamarády a spolužáky v kavárně a byl to parádní večer. Dostala jsem od nich za vítězství krásnou kytici. V sobotu pak proběhla oslava v rodinném kruhu. Slavili jsme nejen získanou korunku, ale také mé 19. narozeniny.

Jaké mám zkušenosti s modelingem

Modelingu jsem se věnovala už před soutěží a už dříve jsem hodně chyběla ve škole a musela průběžně dohánět učivo. Takže v tomto se můj život po soutěži moc nezměnil. S modelingem jsem začala v patnácti. Jako modelka jsem byla už v Miláně, Boloni, Římě, Paříži, Ženevě, Frankfurtu a Berlíně. Doufám, že díky úspěchu v soutěži poznám i nové země. Po maturitě budu mít na cestování více času a už se na to těším.

Jak si představuji svou kariéru

Vzhledem k tomu, že mě čeká za dva měsíce maturita na kyjovském gymnáziu, nemůžu se zatím přestěhovat do Prahy, i přesto, že mám teď v Praze spoustu pracovních povinností. V září nastupuji na lékařskou fakultu do Prahy a jsem velmi ráda, že jsem se na vysokou školu dostala díky mému prospěchu bez přijímacích zkoušek, takže mám teď o starost méně. Chtěla bych vystudovat zubní lékařství a poté specializaci na ortodoncii. Mým snem je mít vlastní ordinaci.

Jak dlouho jsem zadaná

Už třetí rok mám přítele Petra, který je o pět let starší. Studuje Vysoké učení technické v Brně a právě se připravuje na bakalářské zkoušky. Současně při studiu spolupracuje v malé rodinné firmě. Seznámili jsme se díky našim společným kamarádům na diskotéce. Přítel mi dělá radost každou chvíli hlavně tím, že třeba nenápadně zjistí, co se mi líbí nebo co bych si přála, a pak mi to koupí. Je hodně pozorný. A čím mu udělám největší radost já? Momentálně asi tím, když mu řeknu, že o víkendu můžu být s ním a nemám žádné povinnosti.

Jak o sebe dbám

Nedržím žádnou konkrétní dietu, ale stravuji se zdravě, protože mi to nejen chutná, ale pomáhá i k udržení postavy. Snažím se jíst pravidelně, do fastfoodů nechodím, ale určitě počet kalorií nesleduji. Jím zdravá jídla a takového jídla můžu sníst i hodně a cítím se po něm dobře. Sladkosti si dám spíše ráno a nejraději mám ovocné dezerty sypané oříšky. Volný čas trávím ráda sportovními aktivitami. Chodím do posilovny, ráda si jdu v létě zaběhat, hraju tenis, volejbal, plavu, jezdím na kole, na bruslích a v zimě lyžuji a jezdím na snowboardu.