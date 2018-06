Česká Miss „vyštípala“ konkurenci: Je to dřina, přiznává Maláčová

Získat exkluzivitu na nejsledovanější televizi v zemi je velký úspěch. Jak jste to dokázala?

Opravdu je to velký úspěch, ale hlavně velká dřina. Snažili jsme se o to pět let a poslední dva roky jsme na tom intenzivně pracovali. Předložili jsme s konkurencí vlastní návrhy a projekty a nakonec to vyšlo naší České Miss.

To jste jistě na sebe i svůj tým velmi hrdá...

To bezesporu. Rozhodně jsme všichni moc rádi, že to takto vyšlo. Sice jsme měli i dříve opravdu prestižní vysílací čas, ale přeci jen, být jako jediní na komerční televizi, to je nepopsatelná radost.

Jistě se vám teď budou lépe shánět obchodní partneři, když máte exkluzivní smlouvu s televizí.

To jistě. Některé jsme získali ještě před exkluzivitou, ale další už se téměř kontaktují sami. Je to jistě jedna z našich nynějších velkých výhod.

Nabídnete divákům i samotným soutěžícím nějaké zásadní změny?

Určitě ano. Především se dívky nemusí do soutěže hlásit prostřednictvím vyplňování dotazníků či zasíláním fotografií. To je velká úleva pro dívky. Mají tedy možnost na internetu zaslat jméno a datum narození a zpětně jim přijde potvrzení o registraci. Pak už jen přijdou na jeden z castingů, které budou probíhat v listopadu v Praze, Brně a Ostravě. Co se týče vítězek, chceme jim nabídnout větší množství výher i šancí uplatnit se v životě. Jinak diváci si jistě přijdou na krásnou podívanou v přímém přenosu z ruzyňského letiště v odletové hale. A přineseme mnoho dalších zajímavých novinek.

Vítězky České Miss reprezentují Česko na soutěžích Miss Universe či Miss Intercontinental. Jak to vypadá se získáním dalších světových soutěží, jako je například Miss World?

To by bylo jistě velmi příjemné, ale bohužel to není jen na nás. Zatím tuto licenci vlastní Miss ČR, ale uvidíme do budoucna. Rozhodně by to bylo velmi příjemné, rozšířit další možnosti pro vítězku.

Byla jste sama úspěšná modelka, občas se objevíte na molu. Myslíte si, že dnešní dívky, které chtějí uspět jako miss či modelky, to mají těžší?

Myslím si, že to mají jistě mnohem náročnější, než jsem to měla já. Je mnohem větší konkurence a při možnostech, jaké dnes jsou, se musí každá dívka více snažit, aby byla lepší než ta druhá. Začátek devadesátých let byl boom stát se modelkou, a když dívky uměly trochu anglicky a vypadaly dobře, hned vycestovaly do světa. V dnešní době je kladen větší důraz na krásu, jazyk a vše se bere mnohem přísněji. Dívka musí být hlavně zajímavá a odlišná. Rozhodně jim to nezávidím a jsem ráda, že já jsem si to odbyla v roce 1991.

Myslíte si, že máte v životě štěstí?

To nevím. Asi ho mám, ale i nemám. Každý člověk je strůjcem svého štěstí, a jaký si udělá život, takový ho má.



Michaela Maláčová a Zdeněk Bakala



Vaším partnerem je Zdeněk Bakala, jeden z nejbohatších Čechů. Jaké to je, žít v takovém luxusu?

Je jistě velmi příjemné mít peníze, ale rozhodně to není to nejdůležitější. Zdeněk je můj životní partner, kterého jsem si vybrala pro jeho vlastnosti, a ne pro peníze. Nepatřím k ženám, které si hledají muže podle výše konta.

A jaký je to život s takovým bohatým člověkem?

Asi tomu nebudete věřit, ale zcela stejný jako každé jiné soužití s milujícím člověkem.

Tomu opravdu nevěřím. Přeci peníze v životě hrají velkou roli...

To ano, život s penězi je kvalitnější. Ale láska je stejná jako u každého, tam ty peníze roli nehrají. Kdybych toho člověka nemilovala, nezáleželo by mi na tom, že je bohatý, nebo chudý.

Jsou tedy pro vás peníze v životě hodně důležité?

Ano, jsou pro mě důležité, stejně jako pro každého člověka. Když nejsou peníze, žije se člověku mnohem hůř. Ale v životě jsou jistě mnohem důležitější věci než peníze, třeba zdraví nebo láska.

Na co jste si v bohatství velice dobře zvykla?

Určitě na to, že si mohu k ruce najmout lidi, kteří mi pomůžou s domácností a výchovou dětí.

A jak se k vám chovají lidé z okolí po seznámení s přítelem?

Dobrých a upřímných přátel mám stále stejně. Jistě navíc přibyli ti od Zdeňka. Ti, kteří ubyli, ti nestáli za přátelství. Co se týče obchodních partnerů a společnosti, tak to se změnilo dost.

Daly vám někdy vaše svěřenkyně najevo, že vám závidí bohatého partnera?

Doslova se to nikdy nestalo, ale asi by se jim to také líbilo, najít si někoho, kdo je zabezpečí. To jim určitě schvaluji, protože je to sen téměř každé ženy, ale jistě to je na jejich uvážení. Dívky jsou dospělé, a jaký si udělají svůj soukromí život, je jen na nich.

Změnila jste svou image. Je za tím něco víc než potřeba udělat si radost?

Za mojí změnou vizáže není nic hlubšího. Byla jsem teď v Japonsku a hrozně mě tam uchvátil jeden časopis. Psalo se v něm, že kdo nemá letos ofinu, jako by nebyl, a byla u toho fotografie Katie Holmes. Stránku jsem si vytrhla a utíkala do prvního místního kadeřnictví, abych se tak nechala ostříhat. (směje se)

Stíháte si při své vytíženosti užívat i roli maminky?

Dlouho jsem si na životní roli matky počkala, ale rozhodně to stálo za to a nelituji. Čas na své děti si najdu vždy a moc si ho užívám. Dokonce se nebráním ještě jednomu miminku.