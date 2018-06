Finalistky České Miss dováděly v plavkách při vodní bitvě

16:40 , aktualizováno 16:40

Čtrnáct opálených adeptek usilujících o korunku královny krásy se opět svléklo do plavek a zažilo pořádnou vodní bitvu při natáčení televizního spotu. Pro některé z dívek to byla první zkušenost s natáčením reklamy, ale díky profesionální zahraniční produkci to i méně zkušené modelky zvládly na výbornou.